У листопаді депозити населення зросли на $218 млн. Це може позитивно вплинути на курс — Finance.ua

У листопаді депозити населення зросли на $218 млн. Це може позитивно вплинути на курс Сьогодні 09:02 — Кредит&Депозит

У листопаді депозити населення зросли на $218 млн. Це може позитивно вплинути на курс

Банки продовжують залучати кошти на депозити, а також збільшилася й сума виданих кредитів. У листопаді депозити населення зросли на $218 млн або на 2,5%, що може позитивно вплинути на курс.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому»

Наразі працює кредитна програма «5-7-9», за якою держава компенсує різницю у процентній ставці. За час війни таких кредитів видано на 68 млрд грн. Загалом за 11 місяців з початку року кредити бізнесу в гривні збільшились на 5% або на 26 млрд грн.

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Гетманцев вважає, що це небагато, але з урахуванням зростання кредитних ризиків, частки непрацюючих кредитів і відрахування під них у резерви, — це цілком об’єктивні показники.

«Також є депозитні сертифікати Нацбанку, державні цінні папери — вкладати кошти є куди і можливості для заробітку залишаються. До речі, у листопаді депозити населення зросли на $218 млн або на 2,5%, а за останні три місяці — на $0,5 млрд, повернувшись на рівень початку березня цього року. Депозити в гривні також зростають. Це відображає тренд стабілізації курсових очікувань», — зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Довідка Finance.ua:

згідно з оглядом НБУ банківського сектору за листопад, червневе підвищення облікової ставки збільшило вартість рефінансу для банків, що стимулювало фінустанови заміщувати його депозитами;

щомісяця банки купують на міжбанку під виплати за депозитом із конвертацією 200 млн доларів;

з 1 грудня ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитних вкладів — вони діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

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