Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансування України на $610 мільйонів — Finance.ua
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Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансування України на $610 мільйонів

Казна та Політика
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Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансової допомоги Україні на загальну суму $610 мільйонів. Кошти виділять для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні нашої держави.
Як повідомляє Reuters, пакет включає додаткову позику в розмірі $500 мільйонів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку Світового банку, яка підтримується гарантією Великої Британії.
Крім того, туди включено новий проект із відновлення та поліпшення доступу до медичної допомоги та задоволення потреб у медичних послугах, повʼязаних із війною.
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«Вторгнення росії в Україну продовжує мати руйнівні економічні та гуманітарні наслідки, впливаючи на сектор охорони здоров’я, критично важливу енергетичну інфраструктуру та транспортні мережі», — заявив президент Світового банку Девід Малпасс.
16 грудня Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та гп подальше відновлення країни.
Раніше президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що прогнозовані витрати на відновлення України в розмірі 349 мільярдів доларів «значно зростуть». Він також зазначив, що враховуючи очевидне націлювання Росії на електромережі та іншу інфраструктуру, заміна якої буде дорогою, вартість відновлення цих робіт буде величезною.
За матеріалами:
УНІАН
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