Київ потрапив до списку міст, в яких практично зруйновано розподільне енергообладнання — Finance.ua

Київ потрапив до списку міст, в яких практично зруйновано розподільне енергообладнання Сьогодні 16:00 — Енергетика

В результаті російських атак на енергосистему України Київ, Харків, Херсон потрапили до списку міст, в яких практично зруйновано розподільне енергообладнання.

Як заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі інформаційного телемарафону, в таких містах ситуацію врятувати може мобільна генерація.

Харченко вважає, що Київ, Харків, Херсон та інші великі міста, де майже зруйновано розподільне обладнання, можуть врятувати установки на базі електричних турбін, які спалюють газ і генерують від 30 до 50 кіловат електрики.

«На жаль, високовольтних трансформаторів, які нам необхідні, поки немає. Їх знайдено в світі одиниці. Фізично вони з’являться в Україні не раніше лютого, а скоріше в лютому-березні. Тому саме в цих аспектах швидких результатів очікувати складно», — сказав він.

«Таке рішення має забезпечити пунктами мобільної генерації — газово-турбінної або газо-поршневої. Це те, що для цих регіонів необхідно зараз закупити і встановити», — пояснив він.

При цьому він підкреслив, що в світі досить багато таких установок, і їх є де взяти. Наприклад, для того, щоб забезпечити потреби критичної інфраструктури в Києві, необхідно 4-6 таких установок, щоб ситуація покращилася для приватних споживачів — 8-10.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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