Держбюджет отримав перші 3 млрд грн від конфіскації активів росбанків — Finance.ua
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Держбюджет отримав перші 3 млрд грн від конфіскації активів росбанків

Казна та Політика
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Держбюджет отримав перші 3 млрд грн від конфіскації активів росбанків
Держбюджет отримав перші 3 млрд грн від конфіскації активів росбанків
До державного бюджету надійшли перші кошти, отримані внаслідок вилучення об’єктів права власності російської федерації та її резидентів в Україні.
Про це повідомили у Державній казначейські службі у відповідь на запит групи Trap Aggressor, яка моніторить ефективність санкцій.
Йдеться про залишки коштів на рахунках українських дочірніх банків російських Сбербанку і ВЕБ.рф (Міжнародний резервний банк та Промінвестбанк), націоналізація яких відбулося за рішенням РНБО від 11 травня.
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«Надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 21085000 «Кошти, отримані у зв’язку з виконанням закону „Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів“ становить 3 169 094 303,31 гривні», — уточнили у Держказначействі.
Перерахунок коштів здійснив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у грудні.
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Своєю чергою у Фонді гарантування на запит уточнили, що перший транш до державного бюджету було перераховано за рахунок залишків коштів у гривнях. Незабаром очікується ще один транш за рахунок коштів, які зберігаються на рахунках у вилучених російських банках в іноземних валютах.
У Trap Aggressor зауважують, що це перший успішний кейс вилучення російських активів на території України, який закінчився перерахуванням коштів до держбюджету. Згідно із нещодавніми правками до закону «Про державний бюджет України», надалі кошти будуть зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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