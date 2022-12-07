Держбюджет отримав перший мільярд гривень після відновлення малої приватизації – ФДМУ — Finance.ua

Держбюджет отримав перший мільярд гривень після відновлення малої приватизації – ФДМУ Сьогодні 09:34 — Казна та Політика

Держбюджет отримав перший мільярд гривень після відновлення малої приватизації – ФДМУ

Держбюджет отримав 1 млрд грн після відновлення малої приватизації, всього протягом вересня—листопада загальна сума переможних торгів склала 1,8 млрд грн.

«Бізнес адаптується до роботи в умовах відключень електроенергії та можливих блекаутів. Конкуренція на аукціонах з приватизації державного майна залишається на високому рівні — 4–5 учасників в середньому змагаються на торгах», — зазначив директор ДП «Прозорро.Продажі» Олексій Соболев.

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За три місяці ФДМУ провів на майданчику понад 120 аукціонів. Так, Марилівський спиртзавод, що у Тернопільській області, приніс до держбюджету близько 150 млн грн, а Залозецький спиртзавод — ще 144 млн. Окрім того, ще 185,5 млн грн вторгували за продаж Львівського ювелірного заводу.

До кінця року Фонд планує провести ще близько 80 аукціонів, а у 2023 році — відновити велику приватизацію.

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