В Україні спростили приватизацію держмайна під податковою заставою: Зеленський підписав закон — Finance.ua
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В Україні спростили приватизацію держмайна під податковою заставою: Зеленський підписав закон

Казна та Політика
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В Україні спростили приватизацію держмайна під податковою заставою: Зеленський підписав закон
В Україні спростили приватизацію держмайна під податковою заставою: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує порядок продажу державного і комунального майна, що перебуває у податковій заставі (законопроєкт № 8045).
Про це повідомляється на сайті Верховній Раді на сторінці законопроєкту № 8045.

Що передбачає документ

Законопроєкт дозволяє приватизувати майно, що перебуває у податковій заставі, без згоди податкових органів, якщо покупець оплатить податковий борг.
Це рішення розблоковує приватизацію 41 об’єкта державної власності із сукупною стартовою ціною 1 млрд грн.
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«Вони мають понад 300 млн грн загального податкового боргу. Майбутні покупці сплатять цей борг. Водночас держава зможе заробити на самій приватизації», — пояснили в TI Ukraine.
Держава зможе заробити орієнтовно 2,5 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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