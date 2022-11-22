В Україні спростили приватизацію держмайна під податковою заставою: Зеленський підписав закон — Finance.ua

В Україні спростили приватизацію держмайна під податковою заставою: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує порядок продажу державного і комунального майна, що перебуває у податковій заставі (законопроєкт № 8045).
Про це повідомляється на сайті Верховній Раді на сторінці законопроєкту № 8045.
Що передбачає документ
Законопроєкт дозволяє приватизувати майно, що перебуває у податковій заставі, без згоди податкових органів, якщо покупець оплатить податковий борг.
Це рішення розблоковує приватизацію 41 об’єкта державної власності із сукупною стартовою ціною 1 млрд грн.
«Вони мають понад 300 млн грн загального податкового боргу. Майбутні покупці сплатять цей борг. Водночас держава зможе заробити на самій приватизації», — пояснили в TI Ukraine.
Держава зможе заробити орієнтовно 2,5 млрд грн.
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