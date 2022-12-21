Тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться: Кабмін виділив компенсацію — Finance.ua

Тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться: Кабмін виділив компенсацію Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться: Кабмін виділив компенсацію

Тарифи на тепло та гарячу воду для населення під час опалювального сезону залишаться без змін.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відео засідання Кабінету міністрів.

«Затвердили також порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло та гарячу воду. Про що йдеться? Уряд передає місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції», — зазначив Шмигаль.

За його словами, ці кошти підуть на те, щоб тарифи на тепло та гарячу воду для людей залишилися без змін, але при цьому підприємства теплопостачання мали кошти для безперебійної роботи та ремонтів.

«Ми давали обіцянку, що уряд допомагатиме і підтримуватиме місцеву владу. І ми цю обіцянку виконуємо», — підкреслив прем’єр-міністр.

Раніше ми писали, що Київ поступово відновлюється після останньої ракетної атаки. 18 грудня у столиці повністю відновили роботу системи теплопостачання.

Нагадаємо, раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв заявив, що через обстріли цілком можливо, що в Києві по кілька днів може не бути опалення. Але столична влада до цього готується.

Довідка Finance.ua:

навесні уряд до кінця війни зафіксував ціни на всі комунальні послуги на поточному рівні;

цього опалювального сезону платежі за тепло для населення зросли. Якщо минулого року «Нафтогаз» продавав газ по 6,33 гривні, то у грудні цього року ціна становить 7,96 гривні за кубометр;



Ціна на гарячу та холодну воду для всіх споживачів гарячої води та опалення з 1 листопада залишається на рівні 24 лютого 2022 року. Тарифи на водопостачання та водовідведення залежать від регіонів.



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