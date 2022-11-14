Какими будут тарифы на коммунальные услуги в декабре — Finance.ua

Какими будут тарифы на коммунальные услуги в декабре Сегодня 09:04 — Личные финансы

Какими будут тарифы на коммунальные услуги в декабре

Весной правительство до конца войны зафиксировало цены на все коммунальные услуги на текущем уровне.

Об этом пишет 24 канал.

Тарифы на газ

Согласно закону № 7427, тарифы на время войны и в течение шести месяцев после нее зафиксированы на уровне действующих по состоянию на 24 февраля. Тариф крупнейшего газопоставщика «Нафтогаза» составляет 7,99 гривны за кубометр газа, а его клиентами являются 12,3 миллиона домохозяйств. Тарифы других газопоставщиков несколько отличаются.

Таблица: 24 канал

Напомним, по словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, тарифы на газ могут быть пересмотрены в апреле 2023 года. По его мнению, тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр газа — «неоправданно дешево».

Тарифы на тепло

В этом отопительном сезоне платежи за тепло для населения выросли. Если в прошлом году «Нафтогаз» продавал газ по 6,33 гривны, то в декабре этого года цена составляет 7,96 гривны за кубометр. Если зимой жители будут отапливать дом 200 кубами газа, то:

в декабре 2022-го платежка за газ составит 1592 гривны;

в то время как в декабре 2021-го она была всего 1266 гривны.

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Впрочем, поскольку тариф зафиксирован, дальнейших подорожаний не будет.

Тарифы на воду

Цена на горячую и холодную воду для всех потребителей горячей воды и отопления с 1 ноября остается на уровне 24 февраля 2022 года. Тарифы на водоснабжение и водоотвод зависят от регионов:

Днепроводоканал: 31,36 гривны за кубометр воды (водоснабжение — 21,01 / водоотвод — 17,30);

Водоканал в Ужгороде: 42,86 гривны (22,10/13,62);

Полтававодоканал: 33,77 гривны (13,74/14,40);

Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61/13,76);

Житомирводоканал: 37,54 гривны (15,22/16,06);

Инфоксводоканал (Одесса): 35,16 гривны (14,93/14,37);

Херсонский водоканал: 30,67 гривны (13,15/12,43);

Ровнооблводоканал: 32,59 гривны (13,90/13,26).

Черниговводоканал: 30,91 гривны (12,97/12,79);

Черкассыводоканал: 27,65 гривны (11,54/11,50);

Иванофранковскводоэкотехпром: 28,24 гривны (10,79/12,74);

Хмельницкводоканал: 27,40 гривны (11,81/11,02);

Киевводоканал: 30,38 гривны (13,47/11,85);

Днепроводоканал: 31,36 гривны (15,13/11);

Луцкводоканал: 27,98 гривны (10,17/13,15);

Запорожский водоканал: 28,37 гривны (14,84/8,80);

Винницаоблводоканал: 25,72 гривны (13,12/8,23);

Черновцыводоканал: 27,91 гривны (14,93/8,33);

Львовводоканал: 25,88 гривны (14,41/7,16);

Тернопольводоканал — 36,70 гривны (14,65/15,93);

Харьковводоканал — 24,52 гривны (13,36/7,07);

Горводоканал СМ (Сумы) — 32,65 гривны (13,32/13,89).

Тариф на электроэнергию

В Минэнерго пообещали не повышать тарифы для населения и добавили, что ведомство уже работает над продлением спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией. 28 октября Минэнерго сообщило, что правительство продлило действие спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года. Так что в ноябре тариф для населения останется на том же уровне:

семьи (домохозяйства), потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц, платят по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час;

потребляющие более 250 киловатт-часов — 1,68 гривны.

для общежитий, юридических лиц, расселяющих у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций тариф установлен на уровне 1,68 гривны за киловатт-час.

Электроэнергия для предприятий

Во время войны тарифы на электроэнергию для предприятий не изменялись. В настоящее время действуют тарифы от 1 января 2022 года. Для пользователей НЭК Укрэнерго цена составляет:

услуги по передаче электрической энергии — 345,64 гривны;

поддержка производителей электроэнергии из альтернативных источников — 173,91 гривны.

В октябре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассматривала возможность повышения тарифов на электроэнергию для предприятий. Однако представители многих промышленных предприятий заявили, что это может вынудить производство остановиться полностью. Сейчас тарифы остаются на том же уровне.

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Телеканал 24 По материалам:

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