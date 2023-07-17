День фінансів: перспективні криптовалюти, додаткові виплати по 3 тис. грн на дітей, скасування деяких комісій в ПриватБанку — Finance.ua

День фінансів: перспективні криптовалюти, додаткові виплати по 3 тис. грн на дітей, скасування деяких комісій в ПриватБанку Сьогодні 17:40

В понеділок, 17липня, ми дослідили перспективні криптовалюти для короткострокових інвестицій:

Україна вперше імпортувала електроенергію з Польщі. Україна вперше здійснила імпорт Україна вперше здійснила імпорт електроенергії з Польщі міждержавною лінією електропередачі, яку компанія «Укренерго», яка є оператором української енергосистеми, модернізувала та увімкнула у травні 2023 року.

росія відкликала гарантії безпеки для зернового коридору. На тлі припинення зернової угоди росія відкликає гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі. Як На тлі припинення зернової угоди росія відкликає гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі. Як йдеться в заяві на сайті МЗС країни-агресора, угода припиняє своє функціонування з 18 липня.

Стан держбюджету України. У січні-червні 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 870 мільярдів гривень, з яких 600 мільярдів — це У січні-червні 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 870 мільярдів гривень, з яких 600 мільярдів — це податкові надходження, а 270 мільярдів — гранти від міжнародних партнерів.

ПриватБанк скасував комісію за деякі платежі. ПриватБанк подовжує програму ПриватБанк подовжує програму підтримки підприємців та малого бізнесу разом з Visa. «Якщо ви підприємець, та до 15 серпня встигнете підключити наш сервіс прийому платежів за допомогою смартфону „Термінал“, то можете приймати платежі без комісій», — сказано в повідомленні.

За скільки часу можуть купити житло айтівці з України. IT-спеціалісти з Харкова IT-спеціалісти з Харкова можуть купити квартиру на вторинному ринку вдвічі швидше, ніж колеги з Києва.

Найприбутковіші ІТ-компанії в Україні. Продуктові компанії часто Продуктові компанії часто працюють на перетині ІТ та інших секторів: банкінгу (ТОВ «Фінтех бенд»), обробки платежів (ТОВ «Український процесінговий центр» і «Віза Україна») та онлайн-рітейлу (ТОВ «Уапром»).

Додаткові виплати по 3 000 гривень на дітей. За законами України всі внутрішні переселенці та їх діти мають право на грошову, гуманітарну, соціальну та інші види допомог від держави. Проте діти, які були За законами України всі внутрішні переселенці та їх діти мають право на грошову, гуманітарну, соціальну та інші види допомог від держави. Проте діти, які були народжені після отримання їх батьками статусу ВПО, також мають право на допомогу від держави. Про фінансову допомогу для новонароджених українців та про суми державних виплат розповідаємо далі.

Які авто купують українці в різних регіонах України. У першому півріччі 2023 року У першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

До речі, незважаючи на війну, у 2022 році українці продовжили купувати автомобілі. Більшість угод, звичайно, укладалось на вторинному ринку, який є доступнішим для широкого кола покупців.

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