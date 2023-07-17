Які авто купують українці в різних регіонах України — Finance.ua

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Які авто купують українці в різних регіонах України

Технології&Авто
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Які авто купують українці в різних регіонах України
Які авто купують українці в різних регіонах України
У першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє Укравтопром.
З січня по червень кияни придбали — 8911 нових авто.
  • Мешканці Дніпропетровщини купили — 2358 нових авто.
  • На Київщині було зареєстровано — 2181 од.
  • В Одеській обл. — 1491 од.
  • На Львівщині - 1439 од.
На цих ринках, окрім Київської обл., бестселером був компактний кросовер RENAULT Duster.
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На Київщині лідером став електромобіль VOLKSWAGEN ID.4.
За той самий період найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:
  • Львівська обл. — 10 131 шт.;
  • Вінницька обл. — 6520 шт.;
  • м. Київ — 5999 шт.;
  • Рівненська обл. — 5093 шт.
  • Дніпропетровська обл. — 5074 шт.

Довідка Finance.ua:

  • З січня по червень поточного року український парк вуглецево-нейтрального транспорту поповнили 12,6 тис. електромобілів (BEV). Про це повідомляє Укравтопром. З них: нових — 2,8 тис. од., вживаних — 9,8 тис. од.
  • В цьому році на ринку нових легковиків України продовжують домінувати авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Однак зростаючий попит на гібриди та авто на акумуляторних джерелах живлення стрімко змінюють структуру ринку. У порівнянні з першим півріччям минулого року частка машин з бензиновими двигунами у продажах нових авто зменшилась з 57% до 49% (тобто на 8 відсоткових пунктів).
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За матеріалами:
Finance.ua
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