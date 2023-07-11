За пів року український парк електромобілів поповнили 12,6 тис. авто: ТОП продаж (інфографіка) — Finance.ua

За пів року український парк електромобілів поповнили 12,6 тис. авто: ТОП продаж (інфографіка) Сьогодні 08:01 — Технології&Авто

За пів року український парк електромобілів поповнили 12,6 тис. авто: ТОП продаж (інфографіка)

З січня по червень поточного року український парк вуглецево-нейтрального транспорту поповнили 12,6 тис. електромобілів (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

З них: нових — 2,8 тис. од., вживаних — 9,8 тис. од.

Відносно результату І півріччя 2022р., кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі.

Водночас частка нових машин в реєстраціях BEV зросла з 18% (у І півр. 2022р.) до 22%.

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