За пів року український парк електромобілів поповнили 12,6 тис. авто: ТОП продаж (інфографіка) — Finance.ua
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За пів року український парк електромобілів поповнили 12,6 тис. авто: ТОП продаж (інфографіка)

Технології&Авто
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За пів року український парк електромобілів поповнили 12,6 тис. авто: ТОП продаж (інфографіка)
За пів року український парк електромобілів поповнили 12,6 тис. авто: ТОП продаж (інфографіка)
З січня по червень поточного року український парк вуглецево-нейтрального транспорту поповнили 12,6 тис. електромобілів (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.
З них: нових — 2,8 тис. од., вживаних — 9,8 тис. од.
Відносно результату І півріччя 2022р., кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі.
Водночас частка нових машин в реєстраціях BEV зросла з 18% (у І півр. 2022р.) до 22%.
За пів року український парк електромобілів поповнили 12,6 тис. авто: ТОП продаж (інфографіка)
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За матеріалами:
Finance.ua
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