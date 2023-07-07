Українці пересідають на гібриди (інфографіка) — Finance.ua

Українці пересідають на гібриди (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Технології&Авто

Українці пересідають на гібриди (інфографіка)

В цьому році на ринку нових легковиків України продовжують домінувати авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Однак зростаючий попит на гібриди та авто на акумуляторних джерелах живлення стрімко змінюють структуру ринку.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з першим півріччям минулого року частка машин з бензиновими двигунами у продажах нових авто зменшилась з 57% до 49% (тобто на 8 відсоткових пунктів).

Також звузився сегмент дизельних авто — до 22% (-1 в.п.).

Водночас ринкова частка гібридів збільшилась одразу на 5 в.п. — до 18%.

Електромобілі охопили 10% ринку нових авто, що на 4 в.п. більше, ніж торік. Без змін, по відношенню до І півріччя 2022 р., залишилась позиція авто з ГБО — 1% автопродаж.

Структура ринку нових авто в І півріччі: автомобілі з бензиновими двигунами — 49% реєстрацій; дизельні авто — 22%; гібриди — 18%; електромобілі - 10%; автомобілі з ГБО — 1%.

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