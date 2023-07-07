Українці пересідають на гібриди (інфографіка) — Finance.ua

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Українці пересідають на гібриди (інфографіка)

Технології&Авто
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Українці пересідають на гібриди (інфографіка)
Українці пересідають на гібриди (інфографіка)
В цьому році на ринку нових легковиків України продовжують домінувати авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Однак зростаючий попит на гібриди та авто на акумуляторних джерелах живлення стрімко змінюють структуру ринку.
Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з першим півріччям минулого року частка машин з бензиновими двигунами у продажах нових авто зменшилась з 57% до 49% (тобто на 8 відсоткових пунктів).
Також звузився сегмент дизельних авто — до 22% (-1 в.п.).
Водночас ринкова частка гібридів збільшилась одразу на 5 в.п. — до 18%.
Електромобілі охопили 10% ринку нових авто, що на 4 в.п. більше, ніж торік. Без змін, по відношенню до І півріччя 2022 р., залишилась позиція авто з ГБО — 1% автопродаж.
Українці пересідають на гібриди (інфографіка)
Структура ринку нових авто в І півріччі: автомобілі з бензиновими двигунами — 49% реєстрацій; дизельні авто — 22%; гібриди — 18%; електромобілі - 10%; автомобілі з ГБО — 1%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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