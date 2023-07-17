Україна вперше імпортувала електроенергію з Польщі через оновлену лінію — Finance.ua
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Україна вперше імпортувала електроенергію з Польщі через оновлену лінію

Енергетика
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Україна вперше імпортувала електроенергію з Польщі через оновлену лінію
Україна вперше імпортувала електроенергію з Польщі через оновлену лінію
Україна вперше здійснила імпорт електроенергії з Польщі міждержавною лінією електропередачі, яку компанія «Укренерго», яка є оператором української енергосистеми, модернізувала та увімкнула у травні 2023 року.
Як йдеться в повідомленні «Укренерго» в понеділок, 17 липня, імпорт електроенергії з Польщі відбувся в неділю. Завдяки цьому, енергосистема отримала додаткові 800 МВт потужності з 20:00 до 23:00, саме у період найвищого споживання.
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В «Укренерго» уточнили, що також упродовж дня тривав імпорт зі Словаччини та Молдови максимальною потужністю до 350 переважно у денні та вечірні години. На 17 липня імпорт передбачено зі Словаччини з 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а також з Молдови — до 3 МВт.
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Щоб уникнути надмірного навантаження на кошкоджену російськими обстрілами енергосистему, «Укренерго просить українців ощадливо використовувати електроенергію в період з 16:00 до 23:00. Зауважимо, що подібні прохання від «Укренерго» звучать майже щодня. Зокрема, енергетики радять охолоджувати приміщення кондиціонерами не нижче 23 °C, вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі, перенести користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби, вимикати світло перед виходом з приміщення.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Zaxid.net
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