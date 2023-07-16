Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня: енергетики закликають готуватися заздалегідь — Finance.ua
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Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня: енергетики закликають готуватися заздалегідь

Енергетика
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Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня: енергетики закликають готуватися заздалегідь
Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня: енергетики закликають готуватися заздалегідь
Ця зима може бути не менш складною, ніж та, яку українці вже пройшли.
Про це розповіли енергетики «Економічній правді».
За відсутності обстрілів масові відключення світла ймовірні. Споживання електроенергії зростає вже зараз, а взимку воно буде ще більшим, вважає директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
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«Якщо Запорізька АЕС не буде працювати, то в українців будуть досить відчутні проблеми з генерацією. Розмір цього дефіциту, перекрити імпортом майже не можливо», — каже Харченко.
Наприклад, кожні -5°C у Києві - це плюс 100 МВт споживання. Що холодніше, то більшим буде дефіцит. Коли імпорту бракуватиме, систему доведеться балансувати відключеннями, каже виконавчий директор ДТЕК.
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«Умови, у яких ми почнемо цю зиму, будуть набагато гіршими за ті, що були на початку минулої зими. Ми закінчили останній осінньо-зимовий період, коли 75% теплової генерації були зруйновані або пошкоджені. Цього не було у 2022 році», — пояснив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
Українцям радять не позбуватися генераторів і запастися пальним. Потужні павербанки також знадобляться, імовірність подібного сценарію дуже велика.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
The Village Україна
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