Збільшення газовидобутку — ключовий пріоритет для досягнення енергетичної незалежності — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Збільшення газовидобутку — ключовий пріоритет для досягнення енергетичної незалежності

Енергетика
16
Заступник міністра енергетики Микола Колісник здійснив робочий візит до Полтавської та Харківської областей з метою огляду об'єктів газовидобутку та встановлення додаткових генеруючих установок.
Під час візиту він провів робочу зустріч з новим керівником Полтавагазвидобування Олегом Сологубом, на якій обговорено ключові заходи, які компанія планує реалізувати в цьому році.
Читайте також
«Збільшення газовидобутку — ключовий пріоритет для досягнення енергетичної незалежності. Ми експортоорієнтована країна, і на виконання завдань Президента України Володимира Зеленського та міністра енергетики Германа Галущенка, попри війну, тримаємо енергетичний фронт та збільшуємо темпи розвідки та видобутку природного газу. Виконання агресивних програм робіт та збільшення темпів забурки свердловин уже дають свої результати», — наголосив Микола Колісник.
Він зазначив, що є і виклики для сфери газовидобутку, над реагуванням на які потрібно спільно працювати: замінованість території, виснаженість надр, системність обслуговування свердловинного фонду та бездіючих свердловин, підвищення якості обліку та аналізу рівнів видобутку та показників роботи свердловинного фонду, необхідність дорозвідки як бази для майбутнього видобутку та приросту нових запасів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.