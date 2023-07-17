Збільшення газовидобутку — ключовий пріоритет для досягнення енергетичної незалежності Сьогодні 08:34 — Енергетика

Заступник міністра енергетики Микола Колісник здійснив робочий візит до Полтавської та Харківської областей з метою огляду об'єктів газовидобутку та встановлення додаткових генеруючих установок.

Під час візиту він провів робочу зустріч з новим керівником Полтавагазвидобування Олегом Сологубом, на якій обговорено ключові заходи, які компанія планує реалізувати в цьому році.

Читайте також Скільки рф отримала від експорту викопного палива та хто найбільші покупці - дослідження

«Збільшення газовидобутку — ключовий пріоритет для досягнення енергетичної незалежності. Ми експортоорієнтована країна, і на виконання завдань Президента України Володимира Зеленського та міністра енергетики Германа Галущенка, попри війну, тримаємо енергетичний фронт та збільшуємо темпи розвідки та видобутку природного газу. Виконання агресивних програм робіт та збільшення темпів забурки свердловин уже дають свої результати», — наголосив Микола Колісник.

Він зазначив, що є і виклики для сфери газовидобутку, над реагуванням на які потрібно спільно працювати: замінованість території, виснаженість надр, системність обслуговування свердловинного фонду та бездіючих свердловин, підвищення якості обліку та аналізу рівнів видобутку та показників роботи свердловинного фонду, необхідність дорозвідки як бази для майбутнього видобутку та приросту нових запасів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.