Скільки рф отримала від експорту викопного палива та хто найбільші покупці - дослідження — Finance.ua
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Скільки рф отримала від експорту викопного палива та хто найбільші покупці - дослідження

Енергетика
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Скільки рф отримала від експорту викопного палива та хто найбільші покупці - дослідження
Скільки рф отримала від експорту викопного палива та хто найбільші покупці - дослідження
Експорт викопного палива з росії падає з моменту запровадження санкцій — як в кількісному, так і вартісному вираженні. У червні 2023 року доходи рф від цього виду економічної діяльності досягли найнижчого місячного значення.
Про це повідомляє Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).
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Як показав проведений аналіз, доходи росії від експорту викопного палива знижуються третій місяць поспіль і в червні 2023 року досягли рівня 591 млн євро на день, що на 8% нижче, ніж у травні, і на 18% нижче, ніж у квітні.
Найбільше падіння у вартості російського експорту викопного палива спостерігалося щодо сирої нафти, що транспортується морем, а саме — на 24 млн євро на день (-12%) у червні проти травня 2023 року.
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У червні 2023 року доходи росії від експорту нафти досягли найнижчого місячного значення з початку її вторгнення в Україну — впали до 397 млн євро на день, що на 7% нижче, ніж у травні, і на 16% нижче, ніж у квітні.
Водночас доходи росії в цій сфері продовжує забезпечувати експорт:
  • Вугілля: після набуття чинності ембарго ЄС на імпорт російської сирої нафти (5 грудня 2022 року) найбільшим покупцем був Китай (придбавши 44% від російського експорту вугілля), за ним йшли Індія (19%) і Південна Корея (12%).
  • Сира нафта: найбільшим покупцем був Китай (придбавши 43% від російського експорту сирої нафти), за ним йшли Індія (36%), ЄС (8%) і Туреччина (3%). З 5 грудня 2022 року імпорт сирої нафти до країн ЄС надходив морем через Болгарію та трубопроводом — до Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі та Німеччини. Болгарія звільнена від заборони на імпорт російської нафти, а трубопровідна нафта, що постачається до ЄС, також не підлягає санкціям.
  • ЗПГ (зріджений природний газ): з 5 грудня 2022 року найбільшим покупцем був ЄС (придбавши 35% від російського експорту ЗПГ), за ним ішли Китай (12%) і Японія (10%). Жодних санкцій щодо поставок російського ЗПГ до ЄС не введено.
  • ЗНГ (зріджений нафтовий газ): найбільшим покупцем була Туреччина (придбавши 33% від російського експорту ЗНГ), її наздоганяв ЄС (32%).
  • Нафтопродукти: після набуття чинності ембарго ЄС на імпорт російської сирої нафти найбільшим покупцем була Туреччина (придбавши 24% російських нафтопродуктів), за нею йшли Китай (12%) і Саудівська Аравія (11%). Санкції ЄС щодо російських нафтопродуктів, які транспортуються морем, були запроваджені 5 лютого 2023 року, а на трубопровідну нафту накладено лише часткові санкції.
  • Трубопровідний газ: найбільшим покупцем був ЄС (придбавши 31% російського трубопровідного газу), за ним йшли Туреччина (19%) і Китай (14%). Жодних санкцій щодо російського трубопровідного газу до ЄС не введено.
Найбільшими покупцями російського викопного палива у червні 2023 року були:
  • Китай, що імпортував насамперед сиру нафту, а також вугілля, нафтопродукти, ЗПГ і трубопровідний газ.
  • Індія була другим за величиною імпортером російського викопного палива, купуючи переважно сиру нафту, а також нафтопродукти та вугілля.
  • Туреччина імпортувала насамперед нафтопродукти, а також сиру нафту, трубопровідний газ, вугілля та ЗНГ.
  • ЄС був четвертим за величиною покупцем російського викопного палива в червні, купуючи сиру нафту (трубопроводом або морем до Болгарії), трубопровідний газ, ЗПГ, нафтопродукти (трубопроводом) і ЗНГ. Найбільшими імпортерами російського викопного палива в ЄС у червні 2023 року були Угорщина, Словаччина, Болгарія, Іспанія та Чехія.
  • Саудівська Аравія була п’ятим за величиною імпортером і купувала нафтопродукти, сиру нафту та вугілля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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