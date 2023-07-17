ПриватБанк скасував комісію за деякі платежі — Finance.ua

ПриватБанк скасував комісію за деякі платежі
ПриватБанк подовжує програму підтримки підприємців та малого бізнесу разом з Visa.
Про це пише банк в повідомленні.
«Якщо ви підприємець, та до 15 серпня встигнете підключити наш сервіс прийому платежів за допомогою смартфону „Термінал“, то можете приймати платежі без комісій», — сказано в повідомленні
Кілька простих кроків, як почати приймати карткові платежі через «Термінал»:
- Завантажте на смартфон додаток «Термінал» у Google Play Store.
- Зареєструйтесь в особистому кабінеті сервісу.
Безкоштовне обслуговування почне діяти автоматично.
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Понад 26 тисяч підприємців обрали «Термінал» та перетворили свої Android смартфони з NFC на повноцінний POS-термінали.
Довідка Finance.ua:
- Кредитна картка «Універсальна» від Приватбанку — срібна призерка престижної нагороди FinAwards 2023 у номінації «Найкращий мобільний банк». Її можна оформити в будь-якому відділенні банку або відкрити самостійно в «Приват24».
- ТОП-10 банків країни за розміром прибутків з початку року майже не змінився. Як і раніше його очолює Приватбанк, серед інших лідерів — Райффайзен Банк та ПУМБ.
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