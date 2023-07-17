Додаткові виплати по 3 000 гривень на новонароджених дітей: кому доступні та як отримати — Finance.ua

Додаткові виплати по 3 000 гривень на новонароджених дітей: кому доступні та як отримати Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Додаткові виплати по 3 000 гривень на новонароджених дітей: кому доступні та як отримати

За законами України всі внутрішні переселенці та їх діти мають право на грошову, гуманітарну, соціальну та інші види допомог від держави.

Проте діти, які були народжені після отримання їх батьками статусу ВПО, також мають право на допомогу від держави. Про фінансову допомогу для новонароджених українців та про суми державних виплат розповідаємо далі.

Виплати новонародженим: що відомо

Громадяни України зі статусом ВПО, які мають дітей, що народилися після 24 лютого 2022 року, мають право на надання дитині статусу ВПО та відповідних виплат на новонародженого.

Зазначається, що у тому разі, якщо дитина народилася після початку повномасштабної війни, проте до моменту вступу даної постанови в дію, вона також має право на отримання виплат. Після відповідного звернення дитині буде нарахована допомога з автоматичним продовженням до 1 серпня 2023 року.

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Для отримання допомоги на новонароджену дитину необхідна лише довідка ВПО. Маючи відповідну довідку, ви можете отримати такий самий документ на малюка.

Для отримання фінансової допомоги на проживання новонародженої дитини необхідно подати заяву з прикріпленою довідкою про статус ВПО.

Суми допомоги новонародженим від держави

Загалом сума допомоги для сімей з новонародженими дітьми в Україні становить 41 280 гривень. Проте за законом, дана допомога виплачується частинами. А отже, сім'ї з дітьми можуть отримати частинами такі суми від держави: 10 320 гривень одноразово відразу після народження малюка та по 860 гривень щомісячно протягом наступних 36 місяців.

Жінки, які самостійно виховують своїх дітей, можуть отримати такі виплати від держави:

дитина до 6 років — 2 272 грн на місяць;

дитина з 6 до 18 років — 2 833 грн;



дитина з 18 до 23 років та протягом навчання в учбових закладах — 2 684 грн.



Також державою встановлені відповідні суми аліментів на дитину:

дитина до 6 років — 1 136 грн на місяць;

дитина з 6 до 18 років — 1 416,50 грн;



дитина з 18 до 23 років та протягом навчання в учбових закладах — 1 342 грн.



Також зазначається, що багатодітні сім'ї мають право на виплати від держави у розмірі 2 684 гривень щомісячно на кожну дитину до 6 років.

Проте варто звернути увагу на те, що надходження виплат розпочнеться від моменту подачі відповідних документів, а не від дня народження дитини.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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