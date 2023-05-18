Що треба знати про оформлення закордонного паспорта дітям — Finance.ua

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Що треба знати про оформлення закордонного паспорта дітям

Особисті фінанси
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Що треба знати про оформлення закордонного паспорта дітям
Що треба знати про оформлення закордонного паспорта дітям
Отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон має право кожен українець. Цей документ може бути оформлений з народження.
Про це пише uamedia.eu.
При цьому закордонний паспорт оформлюється на такий термін:
  • від народження — на 4 роки;
  • віком від 16 років — на 10 років.
Дитячий закордонний паспорт до 16 років оформляється при подачі заяви-згоди одного із батьків або законного представника. При досягненні 16 років змінювати паспорт на новий документ не потрібно.
Із 16 років для оформлення закордонного паспорта можна звертатися особисто, без батьків, повідомляється на сайті Державної міграційної служби України.
Для оформлення закордонного паспорта треба мати з собою такі документи:
  • паспорт громадянина України;
  • індивідуальний податковий номер фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер);
  • заява-анкета (формується на місці);
  • раніше видані закордонні паспорти або проїзні документи дитини;
  • у разі викрадення попереднього закордонного паспорта на території України — витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Громадяни України можуть мати два закордонні паспорти.

Довідка Finance.ua:

  • з 15 травня батьки можуть оформити закордонні паспорти дітям до 14 років одночасно із оформленням документів собі. З 12 років присутність дітей у сервісному центрі обов’язкова, щоб здійснити забір біометричних даних;
  • для українців розширили можливість одночасного оформлення ID-карти та закордонного паспорта.

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За матеріалами:
uamedia
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