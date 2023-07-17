росія відкликала гарантії безпеки для зернового коридору — Finance.ua

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росія відкликала гарантії безпеки для зернового коридору

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На тлі припинення зернової угоди росія відкликає гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.
Як йдеться в заяві на сайті МЗС країни-агресора, угода припиняє своє функціонування з 18 липня. «В умовах відвертого саботажу в реалізації стамбульських угод продовження „Чорноморської ініціативи“, яка не виправдала свого гуманітарного призначення, втрачає сенс», — йдеться в заяві російського відомства.
росія відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор та відновлює режим тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря.
«Якщо ж у західних столицях реально дорожать «Чорноморською ініціативою», то нехай серйозно задумаються над виконанням своїх зобов’язань і реальним вилученням з-під санкцій російських добрив і продовольства. Тільки при отриманні конкретних результатів, а не обіцянок і запевнень, росія буде готова розглянути відновлення «угоди», — йдеться в заяві на сайті рф.
За матеріалами:
РБК daily
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