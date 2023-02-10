День фінансів: оподаткування ФОП у 2023, загрози для курсу гривні, бюджет війни — Finance.ua

День фінансів: оподаткування ФОП у 2023, загрози для курсу гривні, бюджет війни Сьогодні 17:50

В пятницю, 10 лютого ми розбирались, що потрібно знати про податки та інші нюанси для ФОПів у 2023 році. Пропонуємо вам нову статтю на цю тему:

Бюджет війни. Через напад рф на Україну левову частку українського бюджету у 2022 році «з’їли» витрати на оборону — 38% або ж 1142,9 млрд грн. Це у 9 разів Через напад рф на Україну левову частку українського бюджету у 2022 році «з’їли» витрати на оборону — 38% або ж 1142,9 млрд грн. Це у 9 разів більше, аніж країна витрачала на оборону до великого вторгнення. Тоді видатки складали лише 127,5 млрд грн.

Загроза для курсу гривні у 2023 році. Як зазначив Голова НБУ, надлишок коштів у банківській системі України Як зазначив Голова НБУ, надлишок коштів у банківській системі України створює загрозу для курсу гривні відносно долара. За його словами, життєво важливо пов’язати ці кошти та контролювати їх рух, запропонувавши вкладникам привабливу відсоткову ставку. Термінові депозити — один із таких інструментів.

Під який відсоток можна розмістити депозит у банку. У січні 2023 року середні відсоткові У січні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних. Порівняно з кінцем 2022 року ставки не змінилися.

Зобов’язання в рамках моніторингової програми МВФ. Поточна моніторингова програма з МВФ Поточна моніторингова програма з МВФ містить стратегічну заяву української сторони про те, що навіть попри повномасштабну війну ми готові реалізувати важливі для країни реформи і вибудовувати довгострокову перспективу. Які наразі зобов’язання взяла на себе Україна в рамках програми, розповів голова Національного банку Андрій Пишний.

Вихід компаній з рф. Як Як пише в своїй аналітиці KSE, станом на 5 лютого, 183 компанії, які вже повністю вийшли з рф, мали щонайменше 326,6 тис. ос. персоналу, $45,2 млрд річного доходу, $35,2 млрд капіталу та $41,2 млрд активів. Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в рф, різко зростав до середини березня, то протягом останніх 5 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється

Розрахунки виключно цифровими картками. Як свідчать результати дослідження MasterIndex від компанії Mastercard, третина ж українців Яксвідчать результати дослідження MasterIndex від компанії Mastercard, третина ж українців стверджує , що готова повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі два роки.

Порядок нарахування платежів за спожите тепло. Будинки з лічильниками тепла Будинки з лічильниками тепла сплачують за фактично спожите тепло за показаннями приладу обліку. У будинках без лічильників нарахування за тепло здійснюються на основі даних про періоди відсутності електроенергії та подачі тепла клієнтам.

Щомісячні виплати за особливі заслуги. Уряд ухвалив постанову про щомісячні грошові Уряд ухвалив постанову про щомісячні грошові виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Квартирна дилема. Купувати чи продавати нерухомість у 2023 році, дав Купувати чи продавати нерухомість у 2023 році, дав поради юрист, СЕО Monitor.Estate Володимир Копоть. Це питання потрібно розглядати з різних точок зору, залежно від особи, перед якою стоїть цей вибір. Якщо мова про інвесторів, то юрист не бачить причин, чому краще відмовитися, ніж вкласти особисті фінанси.

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