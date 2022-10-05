День фінансів: новий пакет санкцій проти рф, курс валют у бюджеті-2023, комісії в BlaBlaCar — Finance.ua

День фінансів: новий пакет санкцій проти рф, курс валют у бюджеті-2023, комісії в BlaBlaCar Вчора 17:50

Середа, 5 жовтня. Що передбачає новий пакет санкцій проти росії та чому пенсії затримують.

Восьмий пакет санкцій проти рф. Посли ЄС досягли політичної домовленості щодо Посли ЄС досягли політичної домовленості щодо нових санкцій проти росії у відповідь на незаконну анексію українських територій росією. Головним елементом санкцій є заборона морського транспортування російської нафти до третіх країн за цінами, що перевищують верхню межу ціни на нафту.

Курс валют у бюджеті-2023. За словами заступника голови Ради НБУ Василя Фурмана, у бюджеті на 2023 рік уряд прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні За словами заступника голови Ради НБУ Василя Фурмана, у бюджеті на 2023 рік уряд прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар . Водночас, на курс гривні буде впливати і ситуація на фронті.

BlaBlaCar вводить комісію. Платформа для спільних поїздок Платформа для спільних поїздок BlaBlaCar вводить комісію в Україні. Сума сервісного збору залежатиме від ціни, яку водій встановив за свою поїздку. В пресслужбі компанії зазначили, що комісія орієнтовно складатиме 10%.

Уникнення подвійного оподаткування з білоруссю. Кабмін Кабмін схвалив проєкт закону про припинення дії міжурядової угоди з республікою білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків.

Чому пенсії затримують? У Мінсоцполітики повідомили, що незважаючи на те, що пенсії з 1 жовтня офіційно підвищили, найближчим часом можна очікувати нетривалих затримок з їх отриманням. Зараз першочергово гроші йдуть на фінансування Збройних сил України. Після них — мова йде про пенсійні та соціальні виплати. Така система називається У Мінсоцполітики повідомили, що незважаючи на те, що пенсії з 1 жовтня офіційно підвищили, найближчим часом можна очікувати нетривалих затримок з їх отриманням. Зараз першочергово гроші йдуть на фінансування Збройних сил України. Після них — мова йде про пенсійні та соціальні виплати. Така система називається «конкуренція платіжок»

Виплата пенсій та субсидій тим, хто за кордоном. Громадяни нашої держави, Громадяни нашої держави, які змінили місце проживання , можуть претендувати на оформлення субсидій. При перерахунку буде братися до уваги кількість членів домогосподарства, які на сьогодні є фізично в Україні. Водночас пенсія прив’язана до страхового стажу, а не місця перебування. Тому пенсіонери, що виїхали за кордон, можуть не переживати.

За даними порталу ГазПравда, у жовтні вартість газу для населення в порівнянні з попередніми місяцями не зміниться. Як і раніше, ціна кубометра «блакитного палива», залежно від газопостачальника, коливається від 7,70 до 9,99 грн.

У свою чергу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав громадян у опалювальний сезон за можливості своєчасно сплачувати комунальні послуги, а також рахунки за світло, газ, тепло, воду.

Пропозиції про роботу. , в Україні збільшується кількість вакансій — найбільший приріст пропозицій про роботу за місяць зафіксовано у Харківській області. Найчастіше у вересні шукали менеджерів з продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв та кухарів. Як свідчать дані Опендатабот , в Україні збільшується кількість вакансій — найбільший приріст пропозицій про роботу за місяць зафіксовано у Харківській області. Найчастіше у вересні шукали менеджерів з продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв та кухарів.

До речі, як показують результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», у вересні 2022 року серед тих, хто мав роботу до війни, працюють 61%: повноцінно — 36%, віддалено або частково — 19%, знайшли нову роботу — 6%. Натомість 37% втратили роботу і не працюють.

Відмітимо, що криптовалюта приваблює дедалі більше людей, які хочуть отримати додатковий заробіток. Це гаряча тема не лише серед інвесторів, але й у масовій культурі, бо в «крипту» інвестує як Ілон Маск, так і звичайний студент. Чому криптовалюта користується такою популярністю — розповідаємо у новому матеріалі:

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