День фінансів: новий дизайн додатку monobank, право на житлову пільгу, ринок грального бізнесу в Україні — Finance.ua

День фінансів: новий дизайн додатку monobank, право на житлову пільгу, ринок грального бізнесу в Україні Сьогодні 17:50

Четвер, 4 квітня. Хто може отримати 100% знижки на оплату комуналки та скільки коштують квартири в різних містах України.

Оновлений дизайн додатку monobank. Застосунок monobank Застосунок monobank отримав новий дизайн. Тепер не треба кудись натискати, щоб переходити від картки до картки, бо все робиться свайпами. В банку вирішили дати користувачам вибір, коли саме оновлювати дизайн, тому в розділі «Ще» з’явилася відповідна кнопка. Проте можна перейти й назад до старого дизайну у тому ж самому розділі.

Стан валютного ринку. За За словами екс-голови Ради НБУ Богдана Данилишина, готівкова гривня до долара девальвувала на 2,7%, а порівняно зі станом на кінець 2023 року, навпаки, ревальвувала на 0,3%. За його словами, наразі спостерігаються ринкові коливання обмінного курсу готівкової гривні, що зумовлені ситуативними чинниками.

100% знижки на оплату ЖКП. У Пенсійному фонді У Пенсійному фонді нагадали , що скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.

Перевірки бізнесу. ДПС запланувала у 2024 році навідатися з перевірками до понад трьох тисяч компаній. При цьому перелік бізнесів, які планують перевірити цьогоріч, розширили. До списку додали 67 нових компаній, натомість 34 вибули. Опендатабот ДПС запланувала у 2024 році навідатися з перевірками до понад трьох тисяч компаній. При цьому перелік бізнесів, які планують перевірити цьогоріч, розширили. До списку додали 67 нових компаній, натомість 34 вибули. Опендатабот опублікував список компаній, яких торкнеться перевірка.

Робота в ІТ. У березні компанії У березні компанії опублікували на DOU 4803 вакансії. Це майже на тисячу вакансій більше, ніж у березні торік. У маркетингу — найбільше вакансій. Зростання відбулося в усіх категоріях за досвідом. А для кандидатів без досвіду навіть був рекорд з початку повномасштабного вторгнення — 102 вакансії.

Вартість утримання авто в Україні. Українець із середньою зарплатою (за даними Держстату — 17 422 грн) повинен збирати на купівлю нового автомобіля (вартістю близько 900 тис. гривень) близько 21 року. Це при умові, що він відкладатиме 20% від заробітку щомісячно. Але купівля машини — це лише квіточки, адже «залізна ластівка» щомісяця Українець із середньою зарплатою (за даними Держстату — 17 422 грн) повинен збирати на купівлю нового автомобіля (вартістю близько 900 тис. гривень) близько 21 року. Це при умові, що він відкладатиме 20% від заробітку щомісячно. Але купівля машини — це лише квіточки, адже «залізна ластівка» щомісяця буде забирати деяку частину з вашого гаманця.

найпродаванішими марками легкових автомобілів в Україні на OLX у 2023 році були: ВАЗ, Volkswagen, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Daewoo, Ford, Renault, Audi, Skoda. До речі, за даними OLX,в Україні на OLX у 2023 році були: ВАЗ, Volkswagen, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Daewoo, Ford, Renault, Audi, Skoda.

Виплати до Дня Незалежності. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам та деяким іншим особам у 2024 році. Українці зможуть отримати від 450 до 3100 грн.

Перекази з-за кордону. За За даними НБУ, обсяги приватних грошових переказів у лютому зменшилися на 5,4% у порівнянні з лютим минулого року та становили 0,9 млрд доларів. Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 11.8%, водночас інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зросли на 22.7%.

Переадресація посилок. Нова пошта Нова пошта скасувала оплату за переадресацію по всій Україні для посилок. Послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення — у відділення, поштомат або не передано кур'єру для доставки на адресу.

Ціни на квартири в Україні. За За даними Dim. ria, станом на березень 2024 року найвища середня вартість за м² у столиці і складає 53 737 грн. За даними дослідження маркетплейсу, протягом року вартість житла на вторинному ринку зросла по всій Україні.

У новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає, скільки років треба працювати, щоб купити квартиру в Києві:

Ринок грального бізнесу в Україні. Легальні гральні компанії у 2023 році отримали 53 мільярди гривень доходу від своєї діяльності та 6,9 мільярда гривень чистого прибутку. Насправді попри великі цифри на практиці все має зовсім інший вигляд. Як казино працюють зараз, чому це проблема для держави і до чого тут українські військові - розповідаємо в новій статті:

Сьогодні закінчуємо розповідати про переможців премії FinAwards:

Найкращий керівник роздрібного бізнесу. Пальму першості та найвище звання Пальму першості та найвище звання отримав заступник голови правління АТ ПУМБ Дмитро Поліщук.

Найкращий провайдер з приймання онлайн-платежів. Переможцем у номінації «Найкращий провайдер з приймання онлайн-платежів» Переможцем у номінації «Найкращий провайдер з приймання онлайн-платежів» став Liqpay від ПриватБанку.

Кращі інвестиційні пропозиції. Перше місце Перше місце посіла ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» — ICU, що надає можливість інвестувати в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) або Недержавний пенсійний фонд «Династія».

Підсумки та фотозвіт події за посиланням:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.