День фінансів: нові правила для постраждалого бізнесу та новий Трудовий кодекс Сьогодні 17:33

У четвер, 3 вересня, податкова готує нові правила для постраждалого бізнесу, а ВР ухвалила три рішення за Планом Ukraine Facility.

Три рішення за Планом Ukraine Facility

Ще €411 млн фінансової допомоги від ЄС можуть надійти до бюджету України. Верховна Рада підтримала три законодавчі рішення, необхідні для виконання Плану України в межах програми Ukraine Facility.

Новий Трудовий кодекс

Кабінет Міністрів повторно вніс до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу України. Документ має замінити чинний Кодекс законів про працю та оновити правила трудових відносин відповідно до сучасних потреб української економіки й європейських стандартів.

Водночас через дефіцит працівників бізнес змінює підхід до найму.

Нові правила для постраждалого бізнесу

Знищене обладнання, пошкоджені склади та товар, втрачені документи — після російських обстрілів бізнес часто змушений одночасно відновлювати роботу та вирішувати податкові питання. ДПС готує окремий підхід до таких підприємств, щоб зменшити бюрократію та зосередити податковий контроль лише на реальних ризиках.

Які професії в дефіциті

У липні 2026 року в низці сфер медіанна заробітна плата зросла, однак кількість відгуків на одну вакансію не збільшилася. У деяких категоріях, навпаки, пошукачі стали рідше відгукуватися на пропозиції роботи попри підвищення зарплат.

ПриватБанк продовжив дію карток

ПриватБанк автоматично продовжив на 2,5 роки дію карток, термін яких спливає . Термін дії карток продовжено на 2,5 роки (913 днів).

До речі, за оренду картки для шахрайства введуть окрему статтю КК.

До речі, новий проєкт змін до форми та обов’язкових реквізитів фіскальних чеків підготували в кабміні. Чого чекати бізнесу, як зміняться вимоги до РРО/ПРРО та чому це важливо не лише для підприємців, а й для кожного покупця?

У цьому відео розбираємо 4 ключові нововведення, які можуть набрати чинності вже з 1 січня 2027 року, та пояснюємо, як підготуватися до змін заздалегідь.

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