День фінансів: нові правила централізованого теплопостачання, відкриття та закриття банківських рахунків Сьогодні 17:38

В понеділок, 27 липня, стало відомо, які галузі наповнюють бюджет: найбільш перкспективні напрями України і як НБУ пропонує змінити порядок відкриття та закриття банківських рахунків.

Допомога для українців у ЄС: що змінюється

Понад 4,3 млн українців мають тимчасовий захист у країнах ЄС. Його продовжили до 4 березня 2028 року, однак правила підтримки поступово змінюються. Країни єврозони поступово скорочують екстрені виплати та створюють нові шляхи довгострокової легалізації.

Детально про зміни у Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії та інших країнах — у новому матеріалі Finance.ua, що створено у рамках спецпроєкту «Фінансова опора» в межах співпраці з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Відкриття та закриття банківських рахунків

НБУ виніс на громадське обговорення проєкт змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків. Проєкт постанови передбачає можливість для банків фінансової інклюзії залучати комерційних агентів на підставі відповідного договору.

Що чекає на курс долара та євро наприкінці липня

Про це банкір «Глобус Банку» Тарас Лєсовий Про це банкір «Глобус Банку» Тарас Лєсовий розповів у детальному прогнозі щодо курсу валют. У відео розбираємо скільки коштуватимуть долар та євро у банках та обмінниках, які обсяги валютних інтервенцій планує НБУ для утримання ринку, як нафтові котирування та ситуація на Близькому Сході тиснуть на гривню та що відбувається з цінами на золото та срібло.

Правила централізованого теплопостачання

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків.

Які галузі наповнюють бюджет

В дослідженні GRADUS назвали набільшеперспективні галузі, що нині наповнюють бюджет України. Лідерами тут є аграрний сектор та періробка с\г продукції, а також велика промисловість, які займають по 41% кожна.

Динаміка вартості 1- та 2-кімнатних квартир

У першому півріччі 2026 року динаміка вартості однокімнатних квартир у найбільших містах України суттєво відрізнялася залежно від району.

Також стало відомо, яка ціна на приватні будинки в Україні.

Чого очікувати від курсу

Протягом 20−24 липня офіційний курс гривні до долара демонстрував плавне та безперервне послаблення. Якщо на початку тижня Національний банк встановив курс на рівні 44,6676 грн/$, то вже на 24 липня він зріс до 44,8110 грн/$. Загалом за п’ять днів долар подорожчав на 14,34 копійки, або приблизно 0,3%, що свідчить про контрольовану зміну курсу без різких коливань.

Що задекларували посадовці за 2025 рік

За результатами аналізу посадовці задекларували готівку майже у 90 валютах світу, криптовалюту на майже 839 млн грн, закордонну нерухомість на понад 4,1 млрд гр н та дорогоцінні метали на понад 1,2 млрд грн.

Кого шукають роботодавці

Найбільше вакансій для молодих кандидатів зосереджено у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. Водночас Київська область зберігає лідерство за кількістю пропозицій роботи.

Також пишемо , на кого сьогодні найбільший попит на ринку праці, а кого потребуватимуть в майбутньому.

Типові помилки інвесторів під час інвестування в REIT

Фонди нерухомості (REIT) стали одним із найпопулярніших способів інвестувати в реальний сектор без купівлі конкретного об’єкта, квартири, комерційної площі чи складу. Для багатьох українських інвесторів це виглядає як «пасивний дохід від оренди без головного болю»: не потрібно шукати орендарів чи судитися з недобросовісними, займатися ремонтом або рахувати комунальні платежі. Достатньо купити частку в фонді — і дивіденди мають просто надходити на рахунок.

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