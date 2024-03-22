День фінансів: нові документи в Дії, транш $880 млн, нові правила переїзду на кордоні — Finance.ua

День фінансів: нові документи в Дії, транш $880 млн, нові правила переїзду на кордоні
У п’ятницю, 22 березня, в Дії з’явились нові документи та почали діяти нові правила пропуску автбусів на кордоні.
А ми дослідили у новій статті, який стан укриттів у школах:
Поки ракети над головою. Що з укриттями українських шкіл після двох років війни
МВФ схвалив транш Україні в розмірі $880 млн. Рада директорів МВФ завершила третій перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення траншу на суму близько 880 мільйонів доларів.
- Також Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2024 року зросте на 16,9% після зростання на 20,1% 2023 року.
- Кожна відтермінована реформа коштуватиме Україні близько $400 мільйонів.
Терміни старту переговорів України з ЄС. Україна має домовленість з Європейським Союзом про те, що процес переговорів про вступ розпочнеться у червні цього року. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на «Київському Безпековому Форумі».
Рекордний прибуток банків. Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-лютому 2024 року склав 25,897 млрд гривень, що на 21% більше, ніж у січні-лютому минулого року.
- Які долари у українців приймуть з комісією і куди їх здати.
- Курс долара буде «керовано гнучким»: чого чекати від валюти до кінця місяця.
Нові документи в Дії. У застосунку «Дія» від 22 березня стали доступні документи про освіту, зокрема шкільні атестати. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Оновіть Дію і документи підтягнуться в застосунок автоматично, якщо інформація про них внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити. Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримують лише 1% від поданих заяв.
Дохід від депозитів у гривні. Внаслідок збільшення фіндопомоги для України, це може призвести до стабілізації гривневих вкладів і збереження існуючих ставок. Очікується, що акційні пропозиції залишаться в межах 10% від загальної кількості депозитів, а корекція ставок може відбутися вже у квітні, проте загальні тенденції залишаються сталими.
Нові правила пропуску пасажирських автобусів за кордон. Мінвідновлення з 22 березня запускає слотування міжнародних автобусних перевезень на пунктах пропуску на кордоні - автобуси зможуть пройти кордон лише у заброньований заздалегідь часовий слот.
Удар росії по ДніпроГЕС:
- в Укренерго розповіли про масштаби руйнувань. Також в Укргідроенерго не відкидають намірів росіян повністю зруйнувати ДніпроГЕС.
- Ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає.
- Чи будуть відключення електроенергії у Києві після ранкової атаки.
- Енергосистема України отримує аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі.
- Чи можуть удари по російським НПЗ вплинути на ціни на нафту: що кажуть експерти.
НМТ за кордоном. Міністерство освіти і науки розширило перелік країн і міст, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ за кордоном. Список країн і міст читайте тут.
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