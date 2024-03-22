День фінансів: нові документи в Дії, транш $880 млн, нові правила переїзду на кордоні — Finance.ua

День фінансів: нові документи в Дії, транш $880 млн, нові правила переїзду на кордоні Сьогодні 17:44

У п’ятницю, 22 березня, в Дії з’явились нові документи та почали діяти нові правила пропуску автбусів на кордоні.

А ми дослідили у новій статті, який стан укриттів у школах:

МВФ схвалив транш Україні в розмірі $880 млн. Рада директорів МВФ завершила третій Рада директорів МВФ завершила третій перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення траншу на суму близько 880 мільйонів доларів.

Також Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2024 року зросте на 16,9% після зростання на 20,1% 2023 року.

Кожна відтермінована реформа коштуватиме Україні близько $400 мільйонів.

Терміни старту переговорів України з ЄС. Україна має домовленість з Європейським Союзом про те, що процес переговорів про вступ розпочнеться у червні цього року. Про це Україна має домовленість з Європейським Союзом про те, що процес переговорів про вступ розпочнеться у червні цього року. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на «Київському Безпековому Форумі».

Рекордний прибуток банків. Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-лютому 2024 року склав 25,897 млрд гривень, що на 21% більше, ніж у січні-лютому минулого року.

Які долари у українців приймуть з комісією і куди їх здати.

Курс долара буде «керовано гнучким»: чого чекати від валюти до кінця місяця.

Нові документи в Дії. У застосунку «Дія» від 22 березня стали доступні документи про освіту, зокрема шкільні атестати. Про це У застосунку «Дія» від 22 березня стали доступні документи про освіту, зокрема шкільні атестати. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Оновіть Дію і документи підтягнуться в застосунок автоматично, якщо інформація про них внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити. Програма єОселя Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримують лише 1% від поданих заяв.

Дохід від депозитів у гривні. Внаслідок збільшення фіндопомоги для України, це може Внаслідок збільшення фіндопомоги для України, це може призвести до стабілізації гривневих вкладів і збереження існуючих ставок. Очікується, що акційні пропозиції залишаться в межах 10% від загальної кількості депозитів, а корекція ставок може відбутися вже у квітні, проте загальні тенденції залишаються сталими.

Нові правила пропуску пасажирських автобусів за кордон. Мінвідновлення з 22 березня запускає слотування міжнародних автобусних перевезень на пунктах пропуску на кордоні - автобуси Мінвідновлення з 22 березня запускає слотування міжнародних автобусних перевезень на пунктах пропуску на кордоні - автобуси зможуть пройти кордон лише у заброньований заздалегідь часовий слот.

Удар росії по ДніпроГЕС:

в Укренерго розповіли про масштаби руйнувань. Також в Укргідроенерго не відкидають намірів росіян повністю зруйнувати ДніпроГЕС.

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НМТ за кордоном. Міністерство освіти і науки розширило перелік країн і міст, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ за кордоном. Список країн і міст Міністерство освіти і науки розширило перелік країн і міст, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ за кордоном. Список країн і міст читайте тут.

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