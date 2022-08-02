День фінансів: нова послуга від Rozetka, обмін готівкової гривні на євро на Мальті, мільярд євро траншу від ЄС — Finance.ua

День фінансів: нова послуга від Rozetka, обмін готівкової гривні на євро на Мальті, мільярд євро траншу від ЄС Вчора 17:50

У вівторок, 2 серпня, про новації від НБУ, МВС та Rozetka.

1 мільярд євро від ЄС. Європейський союз сьогодні надав Україні у повному обсязі Європейський союз сьогодні надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярду євро нової екстреної макрофінансової допомоги.

За даними Мінфіну, за оперативними даними, в липні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 169,6 млрд гривень. Також у липні до бюджету надійшло 80,4 млрд гривень міжнародної допомоги (грантів).

Нова послуга для бізнесу від Rozetka. у Києві та Львові компаніям для зберігання їхніх товарів. Раніше така послуга була доступна лише продавцям маркетплейсу. Термін зберігання товарів не обмежений. Перевезти продукцію на склад можна самостійно або за допомогою кур’єрської доставки. Онлайн-ритейлер надаватиме свої склади у Києві та Львові компаніям для зберігання їхніх товарів. Раніше така послуга була доступна лише продавцям маркетплейсу. Термін зберігання товарів не обмежений. Перевезти продукцію на склад можна самостійно або за допомогою кур’єрської доставки.

На Мальті дозволили обмін готівкової гривні на євро. З 1 серпня українці, які мають довідку про отримання захисту від Агентства міжнародного захисту на Мальті, . З 1 серпня українці, які мають довідку про отримання захисту від Агентства міжнародного захисту на Мальті, зможуть обміняти до 10 тис. грн на одну особу . До обміну приймаються купюри від 100 до 1000 грн.

До речі, регулятор активно працює над приєднанням України до Єдиної зони платежів у євро.

Чи чекати нового банкопаду — думка НБУ. Заступник голови Ради НБУ Василь Фурман заявив, що Заступник голови Ради НБУ Василь Фурман заявив, що банкопадів — не буде , тому що проведено відповідні реформи. В перші дні війни НБУ ставив перед системою наступні цілі: безперебійна робота 24/7, збереження коштів фізичних і юридичних осіб, і ця ціль виконується. За його словами, кількість депозитів фізичних та юридичних осіб у гривнях від 24 лютого збільшилась. Це вказує на довіру українців до банківської системи.

Нові вимоги до пунктів обміну валют. Національний банк України посилив Національний банк України посилив вимоги до приміщень небанківських установ . Регулятор установив уніфіковані правила до організації захисту приміщень установ, що працюють на ринку валютних операцій.

Нагадаємо, 28 липня відбувся Третій всеукраїнський валютний форум, на якому фінансові аналітики, банківські працівники та представники Національного банку пояснювали нові валютні реалії, в яких опинилася наша країна:

Також банкіри відмічають, що тенденція зростання курсу долара на «сірому» ринку спровокована панічними настроями й не може довго тривати, надалі курс буде скоректовано

Оновлення в Електронному кабінеті водія. МВС України відновили МВС України відновили низку онлайн-послуг для водіїв . Наприклад, власники транспортних засобів знову можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс, а також замовити перевірку транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даним власника.

Субсидія та допомога від міжнародних організацій. Як пояснили в Мінсоцполітики, отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, яку українці між собою називають допомога від ООН, Як пояснили в Мінсоцполітики, отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, яку українці між собою називають допомога від ООН, не вплине на можливість отримати субсидію . Допомога не скасовує пільги від держави.

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