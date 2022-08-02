ЄС перерахував Україні перший мільярд макрофіну в повному обсязі — Finance.ua

ЄС перерахував Україні перший мільярд макрофіну в повному обсязі Вчора 17:05 — Казна та Політика

ЄС перерахував Україні перший мільярд макрофіну в повному обсязі

Європейський союз надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярду євро нової екстреної макрофінансової допомоги.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Linkedin

«Ці кошти допоможуть Україні задовольнити свої нагальні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку росії. Мільярд євро зміцнить Україну на вирішальному етапі», — написала вона у Linkedin у вівторок.

Напередодні про надходження до України перших EUR500 млн із цього траншу повідомив прем’єрміністр Денис Шмигаль, додавши, що другі EUR500 млн очікують у вівторок, 2 серпня.

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Як повідомлялося, ЄС попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на EUR9 млрд, з яких на сьогодні виділив EUR1 млрд. Інші EUR8 млрд, як очікується, мають надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затягується.

Президент України Володимир Зеленський напередодні звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням розблокувати макрофіндопомогу Євросоюзу.

Довідка Finance.ua:

7 липня Європейський парламент схвалив пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги у вигляді кредиту в розмірі 1 млрд євро;

1 серпня про надходження до України перших 500 млн євро із цього траншу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



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