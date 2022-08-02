Банкіри очікують на припинення зростання курсу долара на "сірому" ринку та його корекцію - опитування — Finance.ua

Банкіри очікують на припинення зростання курсу долара на "сірому" ринку та його корекцію - опитування Вчора 09:32 — Валюта

Банкіри очікують на припинення зростання курсу долара на "сірому" ринку та його корекцію - опитування

Тенденція зростання курсу долара на «сірому» ринку спровокована панічними настроями й не може довго тривати, надалі курс буде скоректовано.

Про це повідомили банкіри, опитані агентством «Інтерфакс-Україна».

«Ситуація на готівковому ринку, схоже, спровокована панічними реакціями, які, у свою чергу, значно посилилися після подолання психологічної межі 40 грн/$1 (...) На „сірому“ ринку продавці щодня тестують нові рівні й поки що не зіткнулися з падінням попиту. Довго такі тенденції тривати не можуть, проте складно сказати, на якій позначці зупиниться зростання і наскільки глибокою буде подальша корекція. Те, що вона буде, не викликає сумнівів», — сказала директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банк у Анна Золотько.

На її думку, такий курс не вплине на курс міжбанку або на перегляд Нацбанком фіксованого курсу.

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«Торги на міжбанку відбуваються за зовсім іншим сценарієм, адже тут працює обмеження, згідно з яким відхилення від офіційного курсу не може перевищувати 1%. Тож показники готівкового сегмента не можуть впливати на нього. Але я не думаю, що в поточній ситуації можна говорити про черговий етап перегляду фіксованого курсу — він залишатиметься на поточному рівні щонайменше до повної стабілізації на готівковому ринку», — пояснила експертка.

Її думку поділяє провідний експерт департаменту казначейства і фінансових установ ОТП Банк а Антон Курінний.

«НБУ дав хоча з обмеженням, але можливість продавати банкам через касу. Це має заспокоїти готівковий валютний ринок відразу після підкріплення кас валютою. Цього тижня кеш сягнув рівнів 41-42,00 грн/$1, але ми очікуємо, що він повернеться до рівня 38-39,00 грн/$1», — зазначив він.

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За словами Курінного, бажання імпортерів перераховувати в курс кеш «може мати за собою силу», але ринок хай там як має поставити справедливу ціну за наявності конкуренції.

При цьому він зазначив, що наявний курс гривні може зумовити тільки «сірий» імпорт, тому що купити долар можна дешевше на міжбанківському ринку (за курсом 36,57-36,93 грн/$1) без обмежень уже за «критичним» імпортом.

У свою чергу аналітик стратегічного розвитку банку «Південний» Костянтин Хведчук відзначає збереження спреду на готівковому ринку порівняно з офіційним курсом.

«За поточного дизайну валютної політики офіційний курс чинить вплив на безготівкові операції, проте канали впливу на готівковий сегмент залишаються обмеженими. З одного боку, НБУ ускладнив надходження іноземної готівки за допомогою платіжних карток. Але з іншого — фізичні особи отримали можливість купувати безготівкову валюту в межах ліміту 50 тис. грн еквівалент на місяць», — додав банкір.

За його словами, таке рішення ще не повною мірою позначилося на ринку, адже банкам потрібен час, щоб реалізувати таку можливість зручно для клієнтів, наприклад онлайн.

Хведчук очікує, що найближчими місяцями НБУ утримуватиме безготівковий курс гривні близьким до фіксованого офіційного, оскільки пропозиція валюти на безготівковому сегменті зросла після корекції курсу, а обсяги готівкового ринку не такі значні, щоб миттєво впливати на безготівковий ринок.

Згідно з його прогнозом, наступні дії НБУ будуть спрямовані на пошук дизайну валютної політики з оптимальним балансом валютних інтервенцій і спреду на готівковому ринку.

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