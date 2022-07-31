Данилишин повідомив, чому ввели заборону обмінникам виставляти валютний курс — Finance.ua

Данилишин повідомив, чому ввели заборону обмінникам виставляти валютний курс Вчора 12:50 — Валюта

Нацбанк вважає, що в умовах війни на валютному ринку країни необхідна дисципліна, а також дотримання норм законодавства та регуляторних актів. Це й стало основною причиною, чому НБУ ухвалив рішення щодо обмінних пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин.

Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим, — повідомив голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин.

Він також додав: «В даних умовах це виправданий крок».

Голова Ради НБУ також вважає, що «жодних підстав для валютної паніки нині немає, ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються».

Данилишин зазначив, що після того, як НБУ з 21 липня «скорегував» офіційний курс на 25% до 36,6 гривень за долар вже перший тиждень показав позитивні ефекти.

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«Якщо за січень-травень валютні резерви країни скоротилися на 6 млрд доларів, то лише протягом останнього тижня чистий викуп іноземної валюти Національним банком склав 650 млн доларів. Корегування валютного курсу під умови, що змінилися, не означає нестабільність», — написав він.

Також він зазначив , що «неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин поточної ситуації. НБУ та банки вживають заходів для наближення курсу готівкового ринку до нового офіційного курсу».

Перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати ЗВР.

Тому питання наближення безготівкового і готівкового курсу носить технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов’язані з завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків в Києві та в регіонах.

Про перспективи валютного ринку

З його слів, оцінюючи перспективи валютного ринку в Україні, слід звернути увагу на те, що команда Президента України та наші міжнародні партнери не залишають Україну сам на сам з її проблемами. Відбулось розблокування українських портів, аграрії в непростих умовах продовжують збір зернових, налагоджуються транспортні коридори для іншого експорту, Україна отримує допомогу від міжнародних організацій, від ЄС та США, в ЄС та США готується законодавство, яке дозволить використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше Національний банк України посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют).

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