Шапран: курс вище 40 грн зараз для ринку неприйнятний — Finance.ua

Шапран: курс вище 40 грн зараз для ринку неприйнятний Вчора 10:05 — Валюта

Наразі курс певною мірою залежить від адміністративних дій Національного банку.

Таку думку під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін», висловив фінансовий аналітик Віталій Шапран.

До речі, повний запис з форуму можна придбати за посиланням.

«В НБУ в резервах залишається понад 22 млрд дол. і провести інтервенцію на готівковому ринку для них посильно, щоб привести до значення 36,6. Інша річ, що вони не поспішають витрачати золотовалютні резерви, а це — адміністративне рішення, це залежить від них. Вони поки намагаються тим ресурсом, який є у банків закрити це питання. Можливо, їм вдасться це зробити», — сказав він.

За словами Шапрана, курс вище 40 грн зараз для ринку неприйнятний.

«Картковий курс нижче 34 грн показував, що це те, на що погодилися продавці валюти за певних пільг. Понад 40 грн — це вже панічні настрої, які, можливо, навіяні новим офіційним курсом. Не можна було ставити одразу 36,6», — зазначив аналітик.

Також Віталій Шапран висловився щодо майбутньої допомоги, яка виділятиметься для повоєнного відновлення України. Експерт переконаний, що до цього вже потрібно готуватися:

«Відбулася конференція в Лугано , де наші керманичі заявили , що хочуть отримати на відновлення України 750 млрд дол. упродовж 10 років. Щорічно це виходить 75 млрд дол. Нехай не вся сума заходитиме в Україну у формі готівкової/безготівкової валюти. Але уявіть, що буде з нашою економікою, якщо 50 або навіть 30 млрд на рік у формі валюти опинятиметься на внутрішньому валютному ринку».

Він пояснив, що Національний банк, щоб запустити ці гроші всередину країни, має їх викупити.

"У нас зараз резерви 22 млрд. У нас ніколи не були валютні резерви навіть у найкращі часи більшими за 50 млрд дол. А тут передбачається заходження такої суми.

Якщо на ринок щорічно надходитиме 30-50 млрд дол., у нас виникне інше питання — яким має бути валютний курс? Чим більше Національний банк має викуповувати валюти та наповнювати золотовалютні резерви, тим більше гривневої маси потрібно виводити на ринок.

Ми отримаємо певний ефект Пісарро, коли багато валюти призведе до того, що вона не забезпечена товарною масою. У нас буде така ж інфляція", — зазначив Шапран.

Експерт наголосив, що нам потрібно вже сьогодні готувати економіку, монетарну систему для того, щоб прийняти допомогу, яку прогнозує уряд, без монетарних наслідків, інфляції тощо.

«Питання курсу сьогодні лежить у всій цій площині. Я сподіваюсь, нас почують і не буде виникати бажань штучної девальвації або побудови рішень Національного банку, Мінфіну за катастрофічними сценаріями. Сьогодні катастрофічний сценарій не відбувся», — резюмував Шапран.

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