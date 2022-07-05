Україна представила план відновлення на $750 мільярдів: як виглядатиме повоєнна відбудова — Finance.ua

Україна представила план відновлення на $750 мільярдів: як виглядатиме повоєнна відбудова Вчора 10:04 — Казна та Політика

Україна представила план відновлення на $750 мільярдів: як виглядатиме повоєнна відбудова

У швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення на суму понад 750 млрд доларів, який включатиме 850 проєктів для відбудови країни.

Про це йдеться на сайті Плану відновлення та у презентації плану у Лугано.

План розрахований на 10 років — з 2023 року і до 2032 року — і відбуватиметься у дві хвилі. Перша триватиме у 2023-2025 роки, у які планується втілити більшість із зазначених проєктів — 580. Ці три роки коштуватимуть понад 350 млрд доларів.

Друга хвиля міститиме меншу кількість проєктів, але потребуватиме більшого фінансування — понад 400 млрд доларів. При цьому у плані закладено, що українська економіка протягом цих 10 років зростатиме на 7% щороку.

Читайте також Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС

Найдорожчими програмами є відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів, на яку необхідно 150-250 млрд дол., а також розширення та інтеграція логістики з ЄС, яка коштуватиме 120-150 млрд доларів. На енергетичну незалежність та зелений курс потреба сягає 150 млрд доларів.

На макрофінансову стабільність знадобиться 60–80 млрд доларів, на забезпечення конкурентного доступу до капіталу — 75 млрд дол. На розвиток секторів економіки з доданою вартістю необхідно 50 млрд доларів, стільки ж — на сектор оборони.

Читайте також Що дає Україні кандидатство в ЄС: Шмигаль назвав головні переваги

Серед інших масштабних програм — відновлення та модернізація соціальної інфраструктури та розвиток систем культури і спорту, фінансування яких оцінюється в 20-35 млрд доларів кожна.

Зазначається, що частина коштів необхідна терміново у 2022 році. Йдеться про програми для забезпечення макрофінансової стабільності, модернізацію регіонів, забезпечення доступу до фінансування та оборону та безпеку. За винятком сфери оборони та безпеки, Україні цьогоріч потрібно 60-65 млрд дол, частину з яких вже надано чи виділено.

Загальну суму у 750 млрд доларів планують фінансувати так:

250-300 млрд доларів завдяки партнерським грантам на оборону, критичне фінансування надзвичайного стану, відновлення житла та інших обʼєктів, розвиток інфраструктури як частини ЄС тощо.

200-300 млрд доларів кредитними коштами від партнерів, з яких профінансують модернізацію інфраструктури, енергетичні проєкти, підтримку фінансової системи та співфінансування приватних інвестицій.

250 млрд доларів завдяки приватним інвестиціям в інфраструктурні проєкти, сектори з доданою вартістю та інші комерційно вигідні інвестиції.

recovery.gov.ua

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.