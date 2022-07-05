Україна представила план відновлення на $750 мільярдів: як виглядатиме повоєнна відбудова — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна представила план відновлення на $750 мільярдів: як виглядатиме повоєнна відбудова

Казна та Політика
612
Україна представила план відновлення на $750 мільярдів: як виглядатиме повоєнна відбудова
Україна представила план відновлення на $750 мільярдів: як виглядатиме повоєнна відбудова
У швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення на суму понад 750 млрд доларів, який включатиме 850 проєктів для відбудови країни.
Про це йдеться на сайті Плану відновлення та у презентації плану у Лугано.
План розрахований на 10 років — з 2023 року і до 2032 року — і відбуватиметься у дві хвилі. Перша триватиме у 2023-2025 роки, у які планується втілити більшість із зазначених проєктів — 580. Ці три роки коштуватимуть понад 350 млрд доларів.
Друга хвиля міститиме меншу кількість проєктів, але потребуватиме більшого фінансування — понад 400 млрд доларів. При цьому у плані закладено, що українська економіка протягом цих 10 років зростатиме на 7% щороку.
Читайте також
Найдорожчими програмами є відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів, на яку необхідно 150-250 млрд дол., а також розширення та інтеграція логістики з ЄС, яка коштуватиме 120-150 млрд доларів. На енергетичну незалежність та зелений курс потреба сягає 150 млрд доларів.
На макрофінансову стабільність знадобиться 60–80 млрд доларів, на забезпечення конкурентного доступу до капіталу — 75 млрд дол. На розвиток секторів економіки з доданою вартістю необхідно 50 млрд доларів, стільки ж — на сектор оборони.
Читайте також
Серед інших масштабних програм — відновлення та модернізація соціальної інфраструктури та розвиток систем культури і спорту, фінансування яких оцінюється в 20-35 млрд доларів кожна.
Зазначається, що частина коштів необхідна терміново у 2022 році. Йдеться про програми для забезпечення макрофінансової стабільності, модернізацію регіонів, забезпечення доступу до фінансування та оборону та безпеку. За винятком сфери оборони та безпеки, Україні цьогоріч потрібно 60-65 млрд дол, частину з яких вже надано чи виділено.
Місце для вашої реклами
Загальну суму у 750 млрд доларів планують фінансувати так:
  • 250-300 млрд доларів завдяки партнерським грантам на оборону, критичне фінансування надзвичайного стану, відновлення житла та інших обʼєктів, розвиток інфраструктури як частини ЄС тощо.
  • 200-300 млрд доларів кредитними коштами від партнерів, з яких профінансують модернізацію інфраструктури, енергетичні проєкти, підтримку фінансової системи та співфінансування приватних інвестицій.
  • 250 млрд доларів завдяки приватним інвестиціям в інфраструктурні проєкти, сектори з доданою вартістю та інші комерційно вигідні інвестиції.
Україна представила план відновлення на $750 мільярдів: як виглядатиме повоєнна відбудова
recovery.gov.ua

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.