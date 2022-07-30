В НБУ розповіли, коли повернуть плаваючий курс — Finance.ua

В НБУ розповіли, коли повернуть плаваючий курс Вчора 12:00 — Валюта

За словами директора департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексія Лупіна у питанні плаваючого курсу є два основні моменти. Перший з них — збалансування ринку.

До речі, повний запис з форуму можна придбати за посиланням. «Практично весь воєнний час Національний банк продає іноземну валюту з резервів. Плаваючий курс передбачає, що ситуація „попит-пропозиція“ змінюється щодня. Наприклад, сьогодні у нас переважає попит, а завтра — пропозиція. Коли на ринку постійно переважає попит, „плавання“ не відбувається, тому що це фактично повзуча девальвація, яка залежатиме від того, по яких курсах Національний банк продає валюту», — пояснив він під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін».

Лупін розповів у який спосіб можна збалансувати ринок. Насамперед через збільшення експорту. Більше експортного уторгування, звертає увагу представник НБУ, нам дасть розблокування портів.

До речі, 22 липня Україна підписала так звану зернову угоду, відповідно до якої має запрацювати безпечний коридор для вивозу з портів Одеси української харчової продукції. Детальніше про це читайте в нашій статті.

«Другий варіант для збалансування ринку — зменшення імпорту. Тобто підвищення облікової ставки, українські товари стають більш конкурентоспроможними з точки зору ціни, відповідно попит на імпорт зменшується. Ситуація, коли чеське пиво в магазинах коштує менше, ніж „Чернігівське“ — це не нормально», — додав Лупін.

І ще важливий момент у питанні плаваючого курсу, за його словами, — альтернативні шляхи для гривні, «щоб люди мали якісь інвестиційні можливості за нормальними процентними ставками цю гривню інвестувати, щоб у такий спосіб знизити також попит на іноземну валюту».

Чи буде Національний банк переглядати офіційний курс

Олексій Лупін не обійшов стороною і питання нового офіційного курсу, який НБУ встановив на рівні 36,56 грн за долар.

«У нас немає таких планів (змінювати курс. — Ред.). Ми розраховуємо, що новий курс діятиме як мінімум так само довго, як попередній», — сказав він.

На запитання журналістів, чи можна розраховувати, що чинний офіційний курс залишиться до кінця року, Лупін відповів коротко: «Прогнозувати важко».

Довідка Finance.ua:

з початком повномасштабної війни, яку росія розв’язала проти України 24 лютого, Національний банк заморозив курс на рівні 29,2549 грн/дол.;

тобто попередній офіційний курс протримався практично п’ять місяців;

що новий валютний курс принесе Україні й українцям — читайте в розборі Finance.ua.

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