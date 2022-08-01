Коробкова пояснила, чому не варто зараз відпускати курс у вільне плавання — Finance.ua

Коробкова пояснила, чому не варто зараз відпускати курс у вільне плавання Вчора 16:35 — Валюта

Коробкова пояснила, чому не варто зараз відпускати курс у вільне плавання

Зараз відпускати курс у вільне плавання точно не варто, заявила під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін», голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова.

«Через війну, блокаду портів, мільйони вимушених переселенців ми маємо значне скорочення обсягів ринку, сильні дисбаланси, потенціал стрімких панічних рухів, через що волатильність в умовах вільного курсоутворення домінуватиме. Вільне плавання за таких умов означало б шалену волатильність курсу гривні, що мало б руйнівні наслідки для зовнішньоекономічної діяльності українських компаній і фінансової стабільності загалом. Гасити цю волатильність валютними інтервенціями було б дуже складно. Ми б спалили дуже багато наших резервів», — зазначила вона.

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Коробкова додала, що фіксація курсу — саме те, що має відбуватися в нинішніх умовах:

«Фіксація курсу на певному рівні з періодичною корекцією до сьогоднішніх реалій балансу попиту-пропозиції якраз дає можливість відрізати щоденну волатильність і водночас не накопичувати якогось довгострокового дисбалансу».

До речі, повний запис з форуму можна придбати за посиланням.

Раніше директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексій Лупін пояснив , що в питанні плаваючого курсу є два основні моменти: збалансування ринку та альтернативні шляхи для гривні, щоб люди мали інвестиційні можливості.

Довідка Finance.ua:

21 липня НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США;

регулятор пояснив, що офіційний курс гривні до долара США і надалі лишатиметься фіксованим. Змінено тільки його рівень — до 36,57 грн/дол. США. Це необхідно, щоб підтримати стійкість економіки під час війни;

на думку НБУ, зміна офіційного курсу гривні до долара матиме певний вплив на українців залежно від того, як вони отримують доходи.

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