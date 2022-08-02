НБУ посилив вимоги до пунктів обміну валют — Finance.ua

НБУ посилив вимоги до пунктів обміну валют Вчора 11:08 — Валюта

НБУ посилив вимоги до пунктів обміну валют

Національний банк України з 1 листопада посилює вимоги до правил організації захисту приміщень небанківських установ, що здійснюють валютні операції.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, регулятор установив уніфіковані правила до організації захисту приміщень банків та небанківських установ, що працюють на ринку валютних операцій.

Кого стосуються нові правила

Небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону України «Про валюту і валютні операції».

Національний банк передбачив:

обов’язковість облаштування приміщення небанківської установи охоронними системами відеоспостереження;

обов’язковість застосування охорони, технічної та фізичної, залежно від обсягів готівки, з якою працює небанківська установа;

обов’язковість обладнання робочого місця касира небанківської установи залежно від обсягів готівки або касовими машинами, або конструктивними елементами відгороджувальних конструкцій;

обов’язковість зберігання цінностей у сховищі або сейфі, що використовується як сховище.

Довідка Finance.ua:

обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях;

Нацбанк вважає, що в умовах війни на валютному ринку країни необхідна дисципліна, а також дотримання норм законодавства та регуляторних актів. Це й стало основною причиною, чому НБУ ухвалив рішення щодо обмінних пунктів.



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