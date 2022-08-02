В НБУ розповіли, чи чекати нового банкопаду — Finance.ua

В НБУ розповіли, чи чекати нового банкопаду Вчора 10:13 — Казна та Політика

В НБУ розповіли, чи чекати нового банкопаду

Банкопадів — не буде, тому що проведено відповідні реформи. Українці довіряють банківській системі.

Про таке під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив Василь Фурман, заступник голови Ради Національного Банку України, передає портал «Мінфін».

«В перші дні війни НБУ ставив перед системою наступні цілі: безперебійна робота 24/7, збереження коштів фізичних і юридичних осіб, і ця ціль виконується. Під час війни ВР ухвалила закон, який гарантує 100% коштів фізосіб незалежно від cуми. Це величезний плюс», — розповів заступник голови Ради НБУ.

За його словами, кількість депозитів фізичних та юридичних осіб у гривнях від 24 лютого збільшилась. Це вказує на довіру українців до банківської системи.

«Депозити фізичних осіб від початку війни збільшилися на 80 млрд грн, юридичних осіб — на 55 млрд грн. Трохи зменшилися в доларах: на $1,1 млрд. Вцілому, громадяни довіряють банківській системі», — розповів Фурман.

Водночас, зросли і показники кредитування. Загалом, від початку року чисті гривневі безготівкові кредити збільшилися на 11%. Найбільше, на словами Фурмана, зросли показники по державним програмам кредитування.

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