В НБУ розповіли, чи чекати нового банкопаду — Finance.ua

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В НБУ розповіли, чи чекати нового банкопаду

Казна та Політика
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В НБУ розповіли, чи чекати нового банкопаду
В НБУ розповіли, чи чекати нового банкопаду
Банкопадів — не буде, тому що проведено відповідні реформи. Українці довіряють банківській системі.
Про таке під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив Василь Фурман, заступник голови Ради Національного Банку України, передає портал «Мінфін».
«В перші дні війни НБУ ставив перед системою наступні цілі: безперебійна робота 24/7, збереження коштів фізичних і юридичних осіб, і ця ціль виконується. Під час війни ВР ухвалила закон, який гарантує 100% коштів фізосіб незалежно від cуми. Це величезний плюс», — розповів заступник голови Ради НБУ.
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За його словами, кількість депозитів фізичних та юридичних осіб у гривнях від 24 лютого збільшилась. Це вказує на довіру українців до банківської системи.
«Депозити фізичних осіб від початку війни збільшилися на 80 млрд грн, юридичних осіб — на 55 млрд грн. Трохи зменшилися в доларах: на $1,1 млрд. Вцілому, громадяни довіряють банківській системі», — розповів Фурман.
Водночас, зросли і показники кредитування. Загалом, від початку року чисті гривневі безготівкові кредити збільшилися на 11%. Найбільше, на словами Фурмана, зросли показники по державним програмам кредитування.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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