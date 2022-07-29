«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ розповіли, чого чекати далі від облікової ставки — Finance.ua

«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ розповіли, чого чекати далі від облікової ставки Вчора 12:02 — Кредит&Депозит

Найближчим часом Національний банк України не планує переглядати рівень облікової ставки ні в бік збільшення, ні в бік зменшення.

Про це під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін», заявив директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.

До речі, придбати повний запис форуму можна за посиланням.

У питанні облікової ставки, за словами Лупіна, важливим моментом є трансмісія — механізм, який після зростання облікової ставки забезпечує зростання ставок по депозитах, цінних паперах, тобто процентних ставок загалом в економіці.

«Облікова ставка підвищується для того, щоб дати людям, які зберігають гривню, якусь альтернативу. Зараз особливо нікуди інвестувати цю гривню. Люди повинні мати альтернативу „валютному ларьку“, щоб зняти тиск із золото-валютних резервів», — пояснив представник НБУ.

Він додав, що якби Міністерство фінансів підвищило ставки по військових облігаціях до рівня облікової ставки (25%) на ці папери значно підвищився б попит.

«Мені здається, що тримісячна дохідність 25% у гривні може змусити людей замислитися розмістити гривню, а не купувати валюту. Зараз основна проблема — це трансмісія. Мінфін поступово рухається, але темпи дуже повільні», — зазначив Олексій Лупін.

Він уточнив, що облікова ставка поки залишатиметься на нинішньому рівні, а регулятор працюватиме над трансмісією.

«Ще не підвищилися ставки навіть до рівня облікової, тому в таких умовах підвищувати її ще більше немає сенсу», — резюмував Лупін.

Довідка Finance.ua:

2 червня Національний банк, рятуючи гривневі доходи та заощадження українців, підвищив облікову ставку з 10% до 25%;

21 липня НБУ знову ухвалив рішення щодо облікової ставки, залишивши її без змін. На рівні 25%, згідно з базовим сценарієм макроекономічного прогнозу, її триматимуть щонайменше до ІІ кварталу 2024 року;

утім, банківська спільнота очікує, що восени Нацбанк усе-таки знизить облікову ставку принаймні до 20%. Детальніше про це читайте в статті Finance.ua Чи є сенс зберігати гроші на депозиті

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