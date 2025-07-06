Частка непрацюючих кредитів в Україні знизилась: що на це впливає — Finance.ua
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Частка непрацюючих кредитів в Україні знизилась: що на це впливає

Кредит&Депозит
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Частка непрацюючих кредитів в Україні знизилась: що на це впливає
Частка непрацюючих кредитів в Україні знизилась: що на це впливає
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилась до 27,9%, або на 2,4 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.
Про це повідомили в Національному банку України.
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Як зазначають у Нацбанку, обсяг NPL за цей період скоротився на 8,1 млрд грн до 385,1 млрд грн, або на 2,1%. Натомість обсяг валових кредитів у банках зріс на 82,5 млрд грн, або на 6,4%.

Чому зменшується частка NPL

На це повпливало списання непрацюючих кредитів і надання нових кредитів високої якості.
Зокрема, частка NPL за кредитами фізичних осіб скоротилася до 14,1%, бізнесу — до 36,0%.
Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:
  • у приватних українських банках та банках з іноземним капіталом — до 9,8%;
  • у державних банках — до 40,5%.
Як повідомляють у НБУ, без урахування боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старих боргів державних банків частка NPL станом на 01 червня 2025 року становить 16,7%.
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У регуляторі нагадують, напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 01 березня 2022 року.
Нагадаємо, перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова повідомляла, що у 2025 році кредитний портфель банків зросте на 20−25%, що дозволить збалансувати вкладення в ОВДП.
Вона зазначила, що частка кредитного портфелю у структурі банківських балансів зростає, і регулятор сподівається, що цей тренд продовжиться.
За матеріалами:
Finance.ua
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