Акція з iPhone від застосунка multi — Finance.ua

Акція з iPhone від застосунка multi Сьогодні 12:30 — Кредит&Депозит

Акція з iPhone від застосунка multi

Оформлюй кредит — вигравай iPhone 16 Pro Max: нова акція від multi

З 1 по 31 липня 2025 року триває акція «Шанс на яблуко без гріха» від multi — офіційного мобільного застосунку фінансових платформ Finance.ua та Minfin.com.ua.

Як узяти участь у розіграші iPhone:

Завантаж multi з App Store або Google Play (версія 1.7.3 для iOS, 1.6.7 для Android). Зареєструйся у застосунку. Подай заявку на кредит через multi. Після погодження кредиту ти автоматично стаєш учасником акції.

Переможця оберуть випадковим чином через сервіс random.org до 31 серпня.

multi — це фінансовий супермаркет № 1 в Україні, який об’єднує всі необхідні фінансові послуги: — це фінансовий супермаркет № 1 в Україні, який об’єднує всі необхідні фінансові послуги:

порівняння кредитних пропозицій і швидке оформлення заявки

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онлайн-бронювання валюти з фіксованим курсом

карта банків і обмінних пунктів

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