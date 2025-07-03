Акція з iPhone від застосунка multi — Finance.ua

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Акція з iPhone від застосунка multi

Кредит&Депозит
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Акція з iPhone від застосунка multi
Акція з iPhone від застосунка multi
Оформлюй кредит — вигравай iPhone 16 Pro Max: нова акція від multi
З 1 по 31 липня 2025 року триває акція «Шанс на яблуко без гріха» від multi — офіційного мобільного застосунку фінансових платформ Finance.ua та Minfin.com.ua.
Як узяти участь у розіграші iPhone:
  1. Завантаж multi з App Store або Google Play (версія 1.7.3 для iOS, 1.6.7 для Android).
  2. Зареєструйся у застосунку.
  3. Подай заявку на кредит через multi.
  4. Після погодження кредиту ти автоматично стаєш учасником акції.
Переможця оберуть випадковим чином через сервіс random.org до 31 серпня.
multi — це фінансовий супермаркет № 1 в Україні, який об’єднує всі необхідні фінансові послуги:
  • порівняння кредитних пропозицій і швидке оформлення заявки
  • курси валют з 4 джерел (банки, обмінники, НБУ, міжбанк)
  • онлайн-бронювання валюти з фіксованим курсом
  • карта банків і обмінних пунктів
  • криптовалюти, конвертер валют, автострахування.
Усе необхідне в одному інтерфейсі!
ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ
Деталі акції: multi.ua/credits
Офіційні правила акції: multi.ua/credits-promo-terms
За матеріалами:
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