День фінансів: НБУ пом’якшив валютні обмеження, бонуси в ІТ, деталі пенсійної реформи — Finance.ua

День фінансів: НБУ пом’якшив валютні обмеження, бонуси в ІТ, деталі пенсійної реформи Сьогодні 17:45

У понеділок, 18 вересня, ми дослідили, чи подорожчають генератори на зиму та що пропонують нині на ринку. Подробиці у нашій новій статті:

Нацбанк пом’якшив валютні обмеження. Національний банк України з 16 вересня 2023 року Національний банк України з 16 вересня 2023 року пом’якшив низку валютних обмежень. Національний банк послідовно здійснює кроки для збільшення нормативних можливостей фінансових установ з продажу готівкової іноземної валюти з метою нівелювання різниці між готівковим та безготівковим курсом. Це сприяє підвищенню стійкості валютного ринку та стабілізації курсових очікувань.

НБУ очікує від 20 млрд грн до бюджету від підвищення податку на прибуток банків до 38%.

Також стало відомо, чого очікує уряд від курсу гривні до долара у 2024 році.

Деталі пенсійної реформи. 1 березня 2024 року 1 березня 2024 року відбудеться індексація пенсій для громадян України, так, як це відбувалося у попередні роки. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, розкривши деталі нової пенсійної реформи та зазначивши, як відбуватиметься індексація пенсій з березня 2024 року.

Дві третини видатків — на зарплати: в уряді розповіли про витрати на ЗСУ у 2024 році.

Нова система оплати праці держслужбовців. У Кабміні працюють над У Кабміні працюють над оновленням системи оплати праці осіб, які працюють на державних посадах. Про це розповів міністр Кабінет міністрів Олег Немчінов. Нова система буде зосереджена на класифікації посад. Також розраховують, що вона запрацює уже з 1 січня 2024 року.

Грошову допомогу надаватимуть ще одній категорії громадян. Українські біженці, що повертаються з-за кордону, також зможуть оформити державну грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це в ефірі телемарафону 🧑‍🏫Українські біженці, що повертаються з-за кордону, також зможуть оформити державну грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Держборг України у 2024 році. Прогнозний обсяг держаборгу України у 2024 році складе більш Прогнозний обсяг держаборгу України у 2024 році складе більш ніж 8,18 трильйони гривень або 104,6% від валового внутрішнього продукту.

Продаж військових облігацій приватним особам за кордоном. Український уряд шукає Український уряд шукає варіанти для оплати запланованого збільшення військових витрат. Йдеться про лобіювання міжнародної допомоги, реструктуризацію існуючих боргів, а також про початок дистанційного продажу військових облігацій приватним особам за кордоном.

Бонуси в ІТ. Грошові бонуси на додачу до зарплати Грошові бонуси на додачу до зарплати отримують лише 21% айтівців. Крім грошових і негрошових бонусів, компанії можуть пропонувати участь у прибутку, але найчастіше це опція для ключових людей у компанії.

ПриватБанк запустив в Одесі мобільний проїзний. Відсьогодні одесити можуть купувати онлайн проїзні квитки на міський транспорт. ПриватБанк та КП «Одесміськелектротранс» Відсьогодні одесити можуть купувати онлайн проїзні квитки на міський транспорт. ПриватБанк та КП «Одесміськелектротранс» запустили продаж мобільних проїзних квитків через QR-код у комунальному транспорті Одеси.

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