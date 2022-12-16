День фінансів: надзвичайна ситуація в енергетиці та дев’ятий пакет санкцій проти рф, адреси, що буде діяти під час блекауту — Finance.ua

День фінансів: надзвичайна ситуація в енергетиці та дев’ятий пакет санкцій проти рф, адреси, що буде діяти під час блекауту Сьогодні 17:51

У пятницю, 16 грудня внаслідок обстрілів відбулася втрата поднад 50% споживання енергетичної системи і «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Наслідки обстрілів. По всій Україні По всій Україні знеструмелено ряд міст і областей. Як повідомила пресслужба «Укрзалізниці», низка ділянок залізниці в Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена внаслідок чергової масованої російської атаки по енергооб’єктах. Також в Міненерго повідомили, скільки об’єктів генерації пошкоджено під час ранкової атаки рф.

Як Київ житиме в разі тривалої відсутності електропостачання. Ми зібрали корисні Ми зібрали корисні адреси і посилання , куди звертатись у разі довгого відключення світла.

Дев’ятий пакет санкцій проти росії. Рада ЄС ухвалила черговий, дев’ятий санкційний пакет проти росії, як відповідь на агресивну війну та серйозність нинішньої ескалації проти цивільного населення і інфраструктури. Узгоджений пакет включає низку заходів, спрямованих на серйозний удар по російській економіці та можливості продовження її агресії. Розповімо докладніше, які галузі потраплять під обмеження цього разу.

Позитивний ефект для Європи від перебування українських мігрантів. Як зазначають в НБУ, українці активно Як зазначають в НБУ, українці активно інтегруються у європейський ринок праці та сплачують податки. Їхні витрати підтримують економіки країн перебування, насамперед через приватне споживання. 2022 року витрати українців за кордоном зросли більше ніж утричі, до $2 млрд, якщо порівнювати з 2021-м.

Вклади населення в банках. Також за повідомленням НБУ, з початку року вклади населення в банках з Також за повідомленням НБУ, з початку року вклади населення в банках з росли на 22,8% із 719,418 млрд гривень. А гривневі вклади населення у банках у листопаді зросли на 2,4% до 561,161 млрд гривень.

Скільки коштують квартири на Заході України. Як свідчить Як свідчить статистика , мінімум 761 підприємство переїхало до більш безпечних регіонів, що знаходяться на Західній Україні. Західні області найактивніше почали відновлювати будівництво у новобудовах.

🎥 У новому відео Олексій Козирев відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео і розповідає:

🔵 Куди не варто інвестувати під час війни?

🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 15-го по 21-е грудня.



Правила бронювання працівників компаній. У листопаді Верховна Рада прийняла закон № 7687, який регулює У листопаді Верховна Рада прийняла закон № 7687, який регулює порядок бронювання військовозобовʼязаних під час мобілізації. Усі відстрочки від мобілізації, видані Мінекономіки, залишаться чинними до затвердження нових правил, йдеться в документі. Чи потрібно буде після цього заново проходити процедуру бронювання, не уточнюється.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.