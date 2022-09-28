День фінансів: митний безвіз, акциз на пальне, зміна умов «єРобота» та тарифу «Нової пошти» — Finance.ua

День фінансів: митний безвіз, акциз на пальне, зміна умов «єРобота» та тарифу «Нової пошти» Вчора 17:50

В середу, 28 вересня Президент Володимир Зеленський підписав Закон про повернення акцизу на пальне, а Кабмін вніс зміни до порядку виплати і доставки пенсій.

Митний безвіз. Кабінет міністрів 27 вересня Кабінет міністрів 27 вересня схвалив постанови, які дозволять Україні приєднатися до Конвенцій про процедуру спільного транзиту і спрощення формальностей у торгівлі товарами, тобто «митного безвізу».

Закон про повернення акцизу на пальне. Президент України Володимир Зеленський 28 вересня Президент України Володимир Зеленський 28 вересня підписав Закон України № 7668-д «Про внесення змін до розділу ХХ „Перехідні положення“ Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану». Рада підтримала відповідний законопроєкт 21 вересня. Згідно з його положеннями, повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100€/ 1000 літрів;

дизель 100€/ 1000 літрів;

біопаливо 100€/ 1000 літрів;

газ 52 €/ 1000 літрів.

Також в Україні ухвалено все антикорупційне законодавство.

Зміни до порядку виплати і доставки пенсій. Кабінет Міністрів вніс Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів.

Також в Україні спростили підтвердження стажу для громадян, які працювали в окупації.

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«єРобота». Кабінет Міністрів розширив напрямки використання грантових коштів в межах програми «єРобота». Тепер переможці програми можуть витрачати отримані кошти для покриття таких Кабінет Міністрів розширив напрямки використання грантових коштів в межах програми «єРобота». Тепер переможці програми можуть витрачати отримані кошти для покриття таких напрямів витрат.

Допомога від міжнародних організацій. Міжнародні організації продовжують Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, постраждалим від війни. На сьогодні спільно з Урядом України реалізуються три програми.

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