Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати (інфографіка) — Finance.ua

Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати (інфографіка) Вчора 13:04 — Особисті фінанси

Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, постраждалим від війни. На сьогодні спільно з Урядом України реалізуються три такі програми, пише Урядовий портал.

Громадяни України, які через війну потрапили в скрутне становище, можуть отримати на кожного члена родини від 2220 до 2500 грн разових або ж щомісячних виплат строком до 3 місяців.

Де отримати

Грошову допомогу можна отримати як на банківський рахунок, так і готівкою в державних банках чи на Укрпошті.

З більш детальною інформацією про виплати можна ознайомитися в інфографіці.

Довідка Finance.ua:

Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати.

Де українці можуть отримати грошову допомогу під час війни: список організацій.

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