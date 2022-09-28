Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати (інфографіка) — Finance.ua
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Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати (інфографіка)

Особисті фінанси
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Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, постраждалим від війни. На сьогодні спільно з Урядом України реалізуються три такі програми, пише Урядовий портал.
Громадяни України, які через війну потрапили в скрутне становище, можуть отримати на кожного члена родини від 2220 до 2500 грн разових або ж щомісячних виплат строком до 3 місяців.
Де отримати
Грошову допомогу можна отримати як на банківський рахунок, так і готівкою в державних банках чи на Укрпошті.
З більш детальною інформацією про виплати можна ознайомитися в інфографіці.
Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати (інфографіка)
Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати (інфографіка)
Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

Фінансова допомога від держави: хто й на що може розраховувати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
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