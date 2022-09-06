Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати — Finance.ua
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Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати

Особисті фінанси
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Багато державних та міжнародних організацій зголосились допомагати українцям, які постраждали внаслідок війни. Громадяни зможуть отримати матеріальну допомогу від благодійної організації ADRA Ukraine. Від початку війни організація підтримує українців, що постраждали внаслідок війни. На допомогу зможуть розраховувати:
  • сім’ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;
  • багатодітні сім’ї, діти-сироти та напівсироти;
  • вагітні жінки й ті, які годують дитину;
  • жінки або чоловіки, які самостійно утримують сім’ю;
  • особи старше 50 років з інвалідністю;
  • особи з інвалідністю/з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.
Українці зможуть отримати допомогу, якщо вони перебувають у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, Херсоні, Луганську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Чернігові та у їхніх областях.
Для отримання допомоги потрібно надати:
  • копію/фото паспорту та прописки,
  • ідентифікаційний код,
  • свідоцтво про народження,
  • документ, що підтверджує критерій вразливості.
При опрацюванні запиту документи автоматично підтягнуться у базу даних. У разі схвалення заявнику надішлють SMS про нарахування коштів.
У зв’язку зі збільшенням ризиків та кількості повідомлень про спроби шахрайства від імені ADRA Ukraine з боку третіх осіб. ADRA Ukraine має декілька офіційних каналів зв’язку.
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За матеріалами:
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