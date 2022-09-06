Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати — Finance.ua

Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати Вчора 09:03 — Особисті фінанси

Багато державних та міжнародних організацій зголосились допомагати українцям, які постраждали внаслідок війни. Громадяни зможуть отримати матеріальну допомогу від благодійної організації ADRA Ukraine . Від початку війни організація підтримує українців, що постраждали внаслідок війни. На допомогу зможуть розраховувати:

сім’ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім’ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні жінки й ті, які годують дитину;

жінки або чоловіки, які самостійно утримують сім’ю;

особи старше 50 років з інвалідністю;

особи з інвалідністю/з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Українці зможуть отримати допомогу, якщо вони перебувають у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, Херсоні, Луганську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Чернігові та у їхніх областях.

Для отримання допомоги потрібно надати:

копію/фото паспорту та прописки,

ідентифікаційний код,

свідоцтво про народження,

документ, що підтверджує критерій вразливості.

При опрацюванні запиту документи автоматично підтягнуться у базу даних. У разі схвалення заявнику надішлють SMS про нарахування коштів.

У зв’язку зі збільшенням ризиків та кількості повідомлень про спроби шахрайства від імені ADRA Ukraine з боку третіх осіб. ADRA Ukraine має декілька офіційних каналів зв’язку.

Технофан За матеріалами:

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