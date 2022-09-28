В Україні спростили підтвердження стажу для громадян, які працювали в окупації — Finance.ua

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В Україні спростили підтвердження стажу для громадян, які працювали в окупації

Особисті фінанси
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В Україні спростили підтвердження стажу для громадян, які працювали в окупації
В Україні спростили підтвердження стажу для громадян, які працювали в окупації
Громадяни, які працювали на підприємствах, що наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, зможуть підтвердити трудовий стаж для призначення пенсій за допомогою свідків.
Про внесення відповідних доповнень до порядку підтвердження наявного трудового стажу повідомив у Телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Доповнено Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній новими положеннями», — йдеться в повідомленні.
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Встановлено, що стаж роботи за відсутності документів може підтверджуватися показаннями свідків.
Така норма діє, якщо підприємство, установа, організація або їх правонаступники розміщені на тимчасово окупованій рф території України, в районі проведення АТО або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають/перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
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Також норма діє у разі, коли майно (документи) підприємств чи установ на території України пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних (бойових) дій, за умови документального підтвердження пошкодження чи знищення.
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За матеріалами:
Укрінформ
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