Українцям не варто очікувати зростання зарплат, але робота буде — експерт — Finance.ua

Українцям не варто очікувати зростання зарплат, але робота буде — експерт Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Восени ринок праці в Україні не зазнає значних змін, велика кількість вакансій збережеться в обробній промисловості та торгівлі.

Таку думку висловив аналітик компанії «Центр біржових технологій» Максим Орищак.

За його словами, найпопулярнішими професіями на час війни будуть будівельники, комунальники та водії. Також зростає попит на робітничі спеціальності.

«Найчастіше роботодавці шукають монтажників, вантажників, збирачів та пакувальників товарів. Також до найпопулярніших професій відносяться продавці, касири, фармацевти, фермери та IT-фахівці. Останні, до речі, одні з тих, хто зазнав найменших втрат через війну, тому що у них є можливість працювати віддалено», — сказав Орищак.

Експерт зазначив, що попит на будівельників збережеться не лише восени, а й у найближчі роки. Також роботодавці шукатимуть фахівців у сільському господарстві, виробництві продуктів харчування, оптовій та роздрібній торгівлі, логістиці, виробництві хімічної продукції, електрообладнання, меблів.

«Доки економіка не вийде на шлях відновлення, чекати зростання зарплат не доводиться. Люди ще кілька років житимуть на межі достатності коштів і зводитимуть кінці з кінцями за високої інфляції. Проте робота у країні буде. Це головне», — вказує Орищак.

Експерт також додав, що серед затребуваних професій будуть, зокрема, і майстри салонів краси. Утім, курси підвищення кваліфікації та розвиток у цій галузі не будуть пріоритетними, оскільки зменшиться кількість людей, готових платити за ці послуги.

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Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці — це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу.

За даними кадрового порталу grc.ua, попри кризу на ринку праці через війну, деякі роботодавці продовжують заохочувати кандидатів і пропонують у вакансіях додаткові умови, які можуть привернути увагу до оголошення про роботу і мають підвищити лояльність співробітників до компанії.

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