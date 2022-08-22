Середня зарплата у валюті впала на 30%: як змінився ринок праці для спеціалістів з маркетингу та реклами — Finance.ua

Середня зарплата у валюті впала на 30%: як змінився ринок праці для спеціалістів з маркетингу та реклами Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Середня зарплата у валюті впала на 30%: як змінився ринок праці для спеціалістів з маркетингу та реклами

Початок повномасштабної війни шокував український ринок праці. У більшості сфер серйозно скоротився пошук персоналу. Відновлення ринку праці після повного падіння відбувається різними темпами залежно від професійної сфери та регіону.

Про це свідать дані експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua

Як показав аналіз бази відкритих вакансій, спеціалісти сфери маркетинг, реклама, PR входять до п’ятірки найбільш затребуваних, а якщо точніше, вони замикають топ-5. На такі вакансії припадає 5% всіх актуальних пропозицій. З великим відривом найбільшу активність проявляє столиця: 70% відкритих вакансій стосуються саме Києва. На другій позиції з десятикратним відставанням знаходиться Дніпропетровська область (7%), на третій — Львівська область — 6%.

На початку війни Київ мав ті ж самі 70%. Значно просів Львів: його показник був на рівні 13%. У топ-3 раніше був Харків, але він втратив свої позиції. Як бачимо, зі списку найактивніших регіонів його витіснила більш безпечна наразі Дніпропетровська область.

Рівень зарплат

Середній прибуток спеціалістів знизився. Наразі він становить 26 500 грн. До війни фахівці у середньому заробляли 31 300 грн. Не забуваємо також про доларовий еквівалент, адже курс американської валюти з того часу виріс: на початку війни середня заробітна плата була приблизно 1100 доларів, зараз — орієнтовно 720 доларів. Тобто показник знизився на понад 30%.

Детальна статистика заробітної плати, яку зараз пропонують роботодавці:

21 000-31 400 грн вказано в 40% вакансій;

31 400-41 900 грн — 25%;

41 900-52 300 грн — 19%;

52 300-62 700 грн — 11%;

понад 62 700 грн — 5%.

Ситуація неоднозначна. З одного боку, на початку війни 42% роботодавців пропонували понад 43 000 грн, а зараз у 40% описів вакансій вказаний прибуток менший за 31 400 грн, що виглядає поганою тенденцією. З іншого боку, наразі у 35% випадків працівникам пропонують понад 41 900 грн, що є непоганим показником. Варто враховувати, що це загальна статистика, куди входять вакансії для новачків, а також пропозиції з регіонів з відносно невисокою вартістю життя.

Найбільше у середньому заробляють аналітики — 32 400 грн. Далі йдуть дизайнери (31 600 грн) та фахівці з управління маркетингом (31 600 грн). У цілому, прибутки фахівців серйозно не відрізняються, хіба що у сегменті планування та розміщення реклами ми бачимо відносно невелику суму — 20 000 грн.

Кого найчастіше шукають роботодавці

Аналітики і тут утримують пальму першості: на ці вакансії припадає 17% всіх актуальних пропозицій. Другу сходинку зайняла сфера «PR, маркетингові комунікації» — 15%. На третьому місці знаходиться планування та розміщення реклами — 9%. Дизайнерів та фахівців з управління маркетингом, які у рейтингу зарплат взяли «срібло» та «бронзу», шукають рідко — 4,2% та 4,6% відповідно. Тобто навіть за умови невеликої пропозиції та високої конкуренції серед фахівців працедавці все одно пропонують пристойний рівень прибутку.

Вакансій для новачків порівняно небагато — 13%. Досвід від 1 до 3 років вимагають 61% роботодавців, від 3 до 6 років — 25%. Лише в одній вакансії з сотні вказаний досвід понад 6 років.

Загалом, конкуренція серед фахівців значно зросла у порівнянні з минулим роком: в 2021 році цей показник був на рівні 1,4 (тобто 1,4 людини на одну вакантну позицію), зараз — 8,5.

Де українці шукають роботу

Київ і тут утримує першість серед найбільш активних регіонів: на столицю припадає 21% актуальних резюме. Далі розташувалися області, де ведуться бойові дії: Донецька — 7%, Луганська — 3%, Харківська — 3%. Замикає п’ятірку Дніпропетровська область — 2%.

Найбільше актуальних резюме серед дизайнерів — 13%. Тобто у цьому сегменті досить складна ситуація, адже, як ми говорили вище, фахівців з дизайну роботодавці шукають рідко. Другу позицію зайняли менеджери з маркетингу і реклами (10,7%), третю — менеджери по роботі з партнерами (9%). Відзначимо малу кількість промоутерів — всього 2%.

На жаль, велика кількість досвідчених фахівців наразі безробітні: досвід понад 6 років вказаний у 51% актуальних резюме. На новачків припадає 18%. Досвід від 1 до 3 років має 13% спеціалістів, від 3 до 6 років — 18%. Вірогідно, така ситуація пов’язана з тим, що багато компаній оптимізують свою діяльність, тобто шукають способи економити. Працедавці активно наймають новачків та людей з мінімальним досвідом, які просять невисоку заробітну плату. «Дорогих» професіоналів може собі дозволити не кожен.

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