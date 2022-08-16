Яку роботу найчастіше пропонують у Києві, Львові, Дніпрі: сфери та зарплати — Finance.ua

Яку роботу найчастіше пропонують у Києві, Львові, Дніпрі: сфери та зарплати Вчора 12:02 — Особисті фінанси

Яку роботу найчастіше пропонують у Києві, Львові, Дніпрі: сфери та зарплати

Війна внесла корективи у структуру ринку праці. Це стосується, зокрема, регіонального перерозподілу пропозицій роботи. На Київ, Львів та Дніпро припадає зараз найбільша кількість актуальних вакансій в Україні.

Зі столицею все зрозуміло. Це місто завжди відрізнялося високою активністю ринку праці через наявність величезної кількості компаній. А ось Львів «вигулькнув» у трійці лідерів нещодавно. Він витіснив Харків з трійки міст-лідерів за кількістю пропозицій роботи. Після початку бойових дій Львів став чи не найбільш привабливим варіантом для підприємств, які бажали переїхати до порівняно безпечного місця. Прикордонний Харків, вочевидь, значно просів у показниках активності ринку праці. Що ж до Дніпра: місто тримає позиції попри те, що знаходиться недалеко від фронту.

Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua розглянув детально ринок праці у Києві, Львові та Дніпрі та з’ясував, яку роботу та зарплати пропонують у містах, які стали осередками працевлаштування під час війни.

Київ

Столиця значно переважає інші міста з точки зору активності ринку праці: 34% всіх відкритих вакансій у серпні припадає саме на Київ. Середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці, — 28 700 грн. Є невеликий спад у порівнянні з довоєнними часами: у січні 2022 року цей показник був на рівні 31 000 грн.

Найбільше заробляють «айтішники» — 186 000 грн у середньому. Другу позицію зі значним відставанням утримують фахівці з консультування — 54 600 грн. Трійку лідерів замикає категорія «маркетинг, реклама, PR» із середньою заробітною платою у сумі 33 000 грн.

Розгляньмо найбільш активні сфери ринку праці. На першому місці знаходиться сфера продажу: на цю категорію припадає 19,5% актуальних вакансій. Забігаючи наперед, зазначимо, що спеціалістів сфери ритейл та менеджерів з продажу найчастіше шукають по всій Україні та зокрема у містах-лідерах за кількістю пропозицій роботи. Це ненова тенденція, адже сфера «продажу» складала найбільшу частку вакансій довоєнного ринку праці, а зараз має найактивнішу динаміку відновлення. На другому місці знаходиться категорія «IT, інтернет, телекомунікації» — 19,5%. На «маркетинг, рекламу, PR» припадає 10,6%. Словом, ті професії, які були дуже популярними до війни, залишаються такими і зараз.

Сфери, які опинилися поза трійкою:

бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства — 8,4%;

початок кар’єри, студенти — 5%;

транспорт, логістика — 4,5%;

адміністративний персонал — 4,2%;

консультування — 4%;

виробництво, сільське господарство — 3,4%;

банки, інвестиції, лізинг — 3,2%.

Відзначимо наявність у десятці лідерів категорії «виробництво, сільське господарство». Попри війну, столичній промисловості потрібні працівники.

Львів

За активністю ринку праці Львів відстає від Києва майже на 300%: на пропозиції з цього міста на сайті grc.ua припадає 13% відкритих вакансій. У середньому роботодавці пропонують кандидатам 22 000 грн.

Найбільше заробляють спеціалісти з IT, інтернету, телекомунікацій — 110 100 грн. Від своїх столичних колег львівські «айтішники» відстають у зарплатах на понад 50%. Друга позиція у категорії «виробництво сільське господарство» — 24 800 грн. На третій позиції знаходиться транспорт та логістика — 22 700 грн.

Десятка спеціалістів, для яких найбільше роботи у Львові, дещо відрізняється від топ-10 найзатребуваніших фахівців у Києві.

Як і в столиці, у Львові лідером з активності є сфера продажу: на неї припадає 22,2% відкритих вакансій.

А на другій позиції робітничий персонал — 12,3%. Зазначимо, що у Києві представники робітничих професій не такі затребувані та не потрапили до десятки професійних сфер із найбільшою кількістю пропозицій роботи. А от у Львові таких фахівців, наприклад, шукають у 6 разів частіше, ніж маркетологів та рекламників. Причина проста: Львів є одним з найпріоритетніших напрямків при релокації підприємств. При переїзді компанії намагаються перевезти не лише виробничі та адміністративні потужності, але й персонал. Проте не всі працівники погоджуються переїжджати, або, не дочекавшися релокації роботодавця, самостійно здійснили переїзд в інші регіони країни чи за кордон. Відтак підприємства шукають робітничий персонал у новому місці.

Більше роботи у Львові, аніж у столиці, пропонують фахівцям сфери будівництво та нерухомість. Вони треті за затребуваністю у Львові, частка їх вакансій складає 11,8%. Також до десятки затребуваних фахівців у Львові потрапили медики та фармацевти, які не увійшли до топ-10 у Києві.

Цікавим є той факт, що у Львові представники ІТ-сектору не такі затребувані, як у столиці. І це при тому, що у Львові наразі діє потужний ІТ-кластер. На фахівців з IT припадає всього 6,7%. Для порівняння, у Києві цей показник знаходиться на рівні 19,5%.

Менше роботи у Львові, порівнюючи з Києвом, також у маркетологів, піарників та рекламістів. На відміну від столиці, де для спеціалістів сфери маркетинг, реклама та PR відкрита кожна десята вакансія, у Львові ця професійна сфера займає лише десяту сходинку з показником частки 2,4%.

Дніпро

На Дніпро припадає 7% відкритих вакансій. У середньому місцеві працівники заробляють 23 100 грн.

Сюрприз: найбільше заробляють не «айтішники». Лідером з заробітку є категорія «транспорт, логістика»: фахівці отримують у середньому 24 900 грн. На другому місці знаходиться «маркетинг, реклама, PR» майже з таким самим показником — 24 600 грн. «IT, інтернет, телекомунікації» розташувалися на третій позиції — 22 400 грн. Такий скромний, як для «айтішників», показник можна пояснити тим, що у Дніпрі знаходиться небагато дійсно великих IT-компаній. Тобто славнозвісних програмістів та розробників з «космічною» зарплатою у цій категорії також небагато. Тут, скоріше, представлені фахівці саме з телекомунікацій та інтернету, або набирають ІТ-спеціалістів не у профільні ІТ-компанії, а на підприємства інших секторів економіки, де зарплати зазвичай нижчі.

Вже традиційно найбільш активною сферою є продажі — кожна четверта вакансія стосується цієї сфери. Другу позицію займають фахівці без досвіду роботи та студенти — 11,3%. На третій сходинці знаходиться категорія «IT, інтернет, телекомунікації» — 9,6%. Далі список виглядає так:

транспорт, логістика — 9,2%;

робітничий персонал — 7,2%;

виробництво, сільське господарство — 6,8%;

будівництво, нерухомість — 4,7%;

маркетинг, реклама, PR — 4,5%;

бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства — 3%;

консультування — 3%.

У Дніпрі зараз найбільша конкуренція серед пошукачів серед цих трьох міст: на одну відкриту вакансію припадає одразу 16 резюме. У січні цей показник був на рівні 1,8%. У Києві конкуренція трохи нижча — 14 людей на місце (до війни було 1,6). Порадував Львів: зараз на одну вакансію припадає 5,2 людини, а у січні було 3,6. Про причину такої відносної стабільності ми говорили на початку: до міста переїхала велика кількість компаній, які частково «погасили» ріст конкуренції.

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