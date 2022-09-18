Ринок праці: що робити тим, у кого найменш затребувані професії — Finance.ua
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Ринок праці: що робити тим, у кого найменш затребувані професії

Особисті фінанси
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Найбільш затребуваними наразі в Україні стали всі, хто пов’язаний із продажами та сферою обслуговування. «Продавати й годувати» — так стисло можна сформулювати слоган вітчизняного ринку праці.
По-перше, у всіх галузях зберігається підвищений — і як правило незадоволений — попит на високопрофесійних фахівців. «З тисяч резюме жодного відповідного» — звичайна ремарка хедхантингових відділів великих компаній. Тобто для професіоналів із досвідом ринок навіть у війну сприятливий.
Ще один чинник, який частково нівелює дисбаланс на ринку праці, — це несподівано ефективна стратегія держави для підтримки малого підприємництва, що дає можливість перейти зі статусу найманого співробітника в самостійну бізнес-одиницю.
В Україні діє одразу кілька досить щедрих державних програм, спрямованих на підтримку підприємницької ініціативи чи зміну професійної спеціалізації.
Влітку Мінекономіки запустило грантові програми для створення бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. У рамках цієї програми українці можуть одержати мікрогранти для створення власного бізнесу; гранти на розвиток переробного підприємства; державне фінансування закладки саду та деякі інші аграрні проєкти; грант на реалізацію стартапу, у тому числі у сфері ІТ; кошти на навчання ІТ-спеціальності.
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Також продовжує діяти практика пільгового кредитування в рамках держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%» — за даними Мінфіну, на кінець серпня, за час дії військового стану видано 11 739 пільгових кредитів на 43,45 млрд грн. Із них 0,67 млрд грн — на інвестиційні цілі.
Також слід визнати, що держава відмовилася від практики різкого втручання в економіку та загалом досить цивілізовано підтримує бізнес і зчитує фідбек. Так, ініціативу про запровадження 10% збору на валютні операції (так званий податок на імпорт), яка могла б суттєво знизити маржинальність торгових операцій, після критики бізнес-спільноти було скасовано.
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