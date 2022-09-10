Робота і доходи українців вдома та за кордоном покращились (дослідження, інфографіка) — Finance.ua

Робота і доходи українців вдома та за кордоном покращились (дослідження, інфографіка) Вчора 09:30

Серед українців, які через війну були змушені виїхати за кордон, спостерігається позитивний тренд — частка тих, хто працює, збільшилася на 11% за другу половину серпня і наразі становить 43%.

Ще 16% мають роботу, але не виконують робочих завдань.

Про це свідчить дослідження соціально-політичних та міграційних настроїв українців під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке провела компанія Gradus Research

Серед тих, хто залишився вдома, 59% працевлаштовані, з них 47% активно працюють зараз.

Що ж до внутрішніх мігрантів, то серед них мають роботу 57%, а працює повний/неповний робочий день третина респондентів (34%). Загалом працевлаштованість українців залишається на рівні 59%, з яких 43% мають роботу і працюють, а 16% мають роботу, але наразі не виконують своїх робочих функцій.

Від початку замірів бажання зовнішніх мігрантів щодо повернення з-за кордону за першої можливості залишається високим і зараз становить 55%. Частина українців повернулася додому перед початком навчального року, чим і пояснюється зміна цього показника. В той же час бачимо, що респонденти, які ще у серпні вагалися у своєму рішенні, визначилися: 27% прагнуть залишитися на новому місці проживання. Відповідно вони шукають там роботу і джерела стабільного доходу, коментує ситуацію Євгенія Близнюк, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Значно більша частка тих, хто має впевненість в отриманні зарплатні у майбутньому, зафіксована серед тих,

хто переїхав за кордон (49%),

а також жителів Західного (42%)

та Центрального регіонів (38%).

Зменшилася частка тих, хто не отримує платні, серед тих, хто залишився вдома.

Загалом наразі 77% українців зазначають, що вони отримують зарплатню.

Проте 78% респондентів повідомляють про зниження рівня доходів. 13% не відчули ніяких змін у своїх фінансах, і лише 3% опитаних відзначають, що їхній дохід збільшився.

Найбільша частка тих, чий дохід зменшився під початку повномасштабної війни росії проти України зафіксована серед внутрішніх мігрантів (83%).

Тоді як серед тих, хто переїхав за кордон, таких лише 58%.

До того ж, в поточній хвилі серед зовнішніх мігрантів спостерігається значуще зростання частки тих, чий дохід збільшився (+8% до попередньої хвилі).

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